Плакать или смеяться? 10 максимально абсурдных законов в разных странах мира

Граждане общества нуждаются в правилах, направляющих нас в том, что мы должны или не должны делать для сохранения гармонии с нашими соседями. Однако, поскольку законы также являются человеческими изобретениями, они могут содержать ошибки, противоречия и двусмысленности, что делает их абсурдными.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о некоторых из наиболее интересных и странных законов, когда-либо существовавших.

Незаконно не улыбаться в Милане, Италия

В Милане до сих пор действует "закон счастья", требующий, чтобы каждый житель улыбался. Хотя это не официальный закон, а местный регламент, принятый еще при Австро-Венгрии, непонятно, почему он не был отменен.

Конечно, есть некоторые исключения: например, для людей на похоронах или больницах. Возможно, этот закон способствует созданию положительной атмосферы в северном итальянском городе.

Законы об уничтожении денег в Шотландии

Два из известнейших законов Шотландии запрещают уничтожение денег. Первый закон, принятый в 1928 году, запрещает печатать или ставить какие-либо знаки на банкнотах, за что предусмотрен штраф.

Другой закон, принятый в 1971 году, запрещает плавку или уничтожение монет. Это регулирование имеет целью сохранение государственной собственности и предотвращение подделки денег.

Закон о лососе в Великобритании

Закон о лососе, принятый в 1986 году, содержит правила рыболовства на лосося. Наиболее противоречивая часть закона касается получения или распоряжения незаконно выловленной рыбой. Штрафы за такие действия умеренные, но закон поощряет борьбу с браконьерством.

Регуляция жевательной резинки в Сингапуре

В Сингапуре существует "антижевательный закон", запрещающий импорт жевательной резинки, принятый в 1995 году. Это решение было принято для улучшения чистоты города.

Хотя жевательная резинка не незаконна для употребления, ее продажа в магазинах запрещена. Нарушение этого закона может привести к штрафу в 200 тысяч сингапурских долларов.

Жевать резинку в Сингапуре можно, но продавать - нет (фото: Freepik.com)

Запрет азартных игр для граждан Монако

Граждане Монако не могут играть в казино, поскольку закон запрещает азартные игры в пределах княжества. Это правило было принято для обеспечения того, чтобы азартные игры оставались исключительно туристической достопримечательностью. Подобные ограничения распространяются также на сотрудников казино и военнослужащих.

Незаконно забираться на деревья в Ошаве, Канада.

В Ошаве, Канада существует закон, запрещающий вмешательство в жизнь деревьев на муниципальной территории. Это включает в себя запрет залезать на деревья и прикреплять к ним любые объекты. Нарушители могут быть оштрафованы в соответствии с канадским законодательством.

Незаконно подкармливать голубей в Венеции

В Венеции запрещено подкармливать голубей и чаек и за нарушение этого закона могут налагать штрафы от 25 до 500 евро. Основная причина этого решения - проблемы с гигиеной, поскольку птичьи экскременты могут нанести вред архитектурным достопримечательностям.

Покормил голубя в Венеции - плати штраф (фото: Freepik.com)

Обязанность мыть автомобили в Абу-Даби

В Абу-Даби водители обязаны регулярно мыть свои автомобили. Невыполнение этой обязанности может привести к наложению штрафа и конфискации грязного автомобиля. В то же время, мыть автомобили в общественных местах запрещено для сохранения эстетики города.

Закон о прохождении животных в Румынии

Румынский Гражданский кодекс регулирует правила домашних животных, попавших на чужую территорию. Если владелец не отнимет животное в течение 30 дней, оно становится собственностью того, кто его нашел. Дикий зверь, проходящий через земельный участок, считается собственностью владельца этой земли, если его появление не было спровоцировано мошенничеством.

Запрет на маски в Дании

В Дании существует закон, обязывающий людей быть узнаваемыми на публике. Поэтому запрещается носить маски или красить лицо, если это затрудняет идентификацию. За нарушение этого закона предусмотрен штраф или даже тюремное заключение сроком до шести месяцев, за исключением случаев медицинских масок.