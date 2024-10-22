Когда Apple выпустит iPad с технологиями искусственного интеллекта: новости и слухи

Слухи про iPad с искусственным интеллектом

В своей последней рассылке Power On Гурман сообщил, что iPhone SE, как ожидается, получит функции Apple Intelligence в марте 2025 года, а iPad начального уровня появится "позже в этом году". Гурман также предположил, что к 2026 году почти все устройства Apple с экраном будут поддерживать Apple Intelligence.

Временная шкала указывает на значительный разрыв с момента последнего обновления iPad начального уровня, которое произошло в октябре 2022 года. Задержка обновления может быть связана с техническими требованиями к реализации возможностей ИИ в бюджетном устройстве стоимостью 349 долларов.

Текущий 10-й ‌iPad‌ имеет чип A14, который впервые был использован в линейке iPhone 12, и он устаревает. Логичным выбором для следующего ‌iPad‌ является A16, который использовался в моделях iPhone 15, но если Apple хочет сделать Apple Intelligence максимально доступным, скорее всего, понадобится чип A17 Pro или чип A18.

Примечательно, что на прошлой неделе Apple анонсировала новейший iPad mini с поддержкой Apple Intelligence через отдельный пресс-релиз. Компания также снизила цену на существующий iPad 10 и прекратила включать зарядное устройство в комплект поставки устройства в Европе.

Крайне маловероятно, что Apple изменила бы свою линейку iPad таким образом, если бы iPad 11 был неизбежен.

Неясно, планирует ли Apple по-прежнему проводить в октябре мероприятие, посвященное Mac, но, похоже, iPad 11 в этом месяце в любом случае не будет анонсирован.