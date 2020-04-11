Ковбаса, сосиски і сардельки: як визначити якість продуктів в магазині

Великдень в Україні у 2020 році пройде в умовах карантину, проте віряни все одно готуються до великого церковного свята. Одним з улюблених продуктів на свята в українців вважається м'ясна продукція – різні ковбаси, шинка, рулети. І в умовах карантину багато ринків не працюють, а в магазинах і супермаркетах не завжди можна визначити, що ховається в красивій упаковці.

Є кілька рекомендацій, які допоможуть визначити, чи варто класти цей товар у свою візок, пише видання "Корреспондент".

Термін зберігання. Чим менше товар часу провів у магазині, тим краще. Сучасні вакуумні упаковки дозволяють збільшити термін зберігання та смакові показники. Сирокопчені ковбаси можуть жити до трьох місяців, сосиски, сардельки, молочні ковбаси – не більше 30 днів. Якщо термін на упаковці відрізняється - це привід замислитися.

Колір. Свіжі сосиски, сардельки будуть світло-рожеві, рожеві або навіть сіро-рожеві. Не червоні, не яскраво-рожеві. Чим темніше колір, тим більше ймовірність того, що там повно консервантів. На копченій ковбасі покупця повинні насторожити сині або зелені плями, відливи. Також можна дивитися на зріз ковбаси – якщо жирові включення білі – то продукт якісний, якщо жовтуваті – то неякісний.

Пружність і сухість. Якісна ковбаса повинна бути пружною, після натискання відновлюватися за пару секунд. Якщо ні, значить в ній повно білка і добавок. Оболонка повинна бути щільною, без пошкоджень, слизу, нальоту і цвілі, сухою і не липкою. Невеликий наліт допускається на копченій та в'яленій продукції, якщо оболонка злегка зморшкувата у копченої ковбаси – це в межах норми.

Якщо в упаковці є трохи рідини – є привід запідозрити неякісний продукт.

Запах. Від будь-якої ковбасної продукції повинен бути приємний і свіжий запах. В першу чергу – м'яса. Якщо запах спецій перебиває м'ясний – значить у виробі багато консервантів.

Виробник. Звертайте увагу на виробника, оскільки є великі торгові марки, дрібні крафтові виробництва, а також тіньовики, які на ринку становлять близько 30%. Саме у них найчастіше яскравий колір, сильний запах і довгий термін зберігання. По можливості, купуйте товари того виробника, якого ви знаєте або вам рекомендували знайомі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як за 30 секунд відрізнити натуральне м'ясо від накачаного хімією.