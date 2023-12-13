Любить или быть любимой? Психолог ответила на вечный вопрос в отношениях
Чем серьезнее отношения, тем крепче и эмоциональнее будут ваши чувства. Следует знать, в отношениях лучше любить, или быть любимой.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Ирины Кулик.
Что лучше
Это вечный вопрос, постигающий сердца многих людей. Когда человек любит, то преданность и радость наполняют его существование.
Психолог говорит, что быть любимой может принести много счастья и изменить жизнь.
Следует помнить, что любовь - это подарок, независимо от того, отдаем ли мы его или получаем. Самое важное, по мнению эксперта, быть открытым к любви во всех его проявлениях.
Важно следовать своим сердцем и открыться для новых впечатлений и возможностей.
Признаки, что вас любят
Отсутствие манипуляций
Любящий партнер не будет давить на вас, требуя что-то сделать против вашей воли, играя понятиями - "ты обещала", "ты должен", "так будет лучше".
Партнер ценит вас
Это одно из самых главных проявлений настоящей любви. Если вас по-настоящему любят, то уважают как личность, не ограничиваясь только вашими достоинствами или достижениями.
Доверие
Это ключевой фактор в любых партнерских отношениях: личных, рабочих или дружеских. Если вас любят, то будут бояться сделать больно, всячески оберегать от лжи.
Чувство свободы
В любви партнеры усиливают друг друга, даря чувство свободы и вдохновения. В таком состоянии люди способны на невозможное.
Если у партнера отношения нет возможности на самовыражение, то ни о каких ресурсных состояниях не может быть и речи.
Совместные планы на будущее
Человек, который вас не любит, не будет видеть потребность в вашем присутствии в будущем. Также он будет воспринимать это как угрозу личному счастью.
На общение всегда есть время
Когда вашему партнеру хочется знать о вас все: как прошел день, что интересного на работе или все у вас хорошо, это значит, что вы у него на первом месте.
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