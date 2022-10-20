RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Любовь уже почти на вашем пороге: кто из знаков Зодиака встретит свою половинку до конца октября

Фото: Эти знаки Зодиака встретят свою любовь в конце октября (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп расскажет, кому из знаков Зодиака невероятно повезет в личной сфере во второй половине октября. Звезды и планеты приготовили неожиданные сюрпризы и помогут обрести долгожданное счастье.

Кому астрологи обещают встречу с половинкой во второй половине октября, рассказали в Meta.

Лев

Вы повстречаете близкого человека в самый неожиданный момент. Отношения будут развиваться очень быстро, и этот человек сделают вас счастливыми.

А те Львы, которые уже находятся в отношениях, будут готовы к серьезному шагу. Вполне вероятно, что решение будет приниматься уже сейчас, а свадьба состоится в 2023 году.

Козерог

Любовь в жизни Козерогов в конце этого года выйдет на первый план. Совсем скоро вы можете встретить человека, который окажется вашей второй половинкой и принесет вам счастье.

Козерогам рекомендуется быть открытыми для знакомств и отношений - это существенно поможет наладить свою личную жизнь.

Водолей

Представители этого знака Зодиака уже давно не могут найти человека для серьезных отношений. Но этой осенью все изменится. Возможна встреча с нужным человеком, который станет настоящей любовью.

А в начале 2023 года этот человек станет для Водолеев самым важным на всей планете.

Кстати, ранее мы писали о том, кто из знаков Зодиака будет в напряжении до конца 2022 года.

А еще рассказывали о том, кто из знаков Зодиака сможет решить все проблемы с деньгами до конца года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГороскопЗнаки Зодиака