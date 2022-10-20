Любовь уже почти на вашем пороге: кто из знаков Зодиака встретит свою половинку до конца октября

Лев

Вы повстречаете близкого человека в самый неожиданный момент. Отношения будут развиваться очень быстро, и этот человек сделают вас счастливыми.

А те Львы, которые уже находятся в отношениях, будут готовы к серьезному шагу. Вполне вероятно, что решение будет приниматься уже сейчас, а свадьба состоится в 2023 году.

Козерог

Любовь в жизни Козерогов в конце этого года выйдет на первый план. Совсем скоро вы можете встретить человека, который окажется вашей второй половинкой и принесет вам счастье.

Козерогам рекомендуется быть открытыми для знакомств и отношений - это существенно поможет наладить свою личную жизнь.

Водолей

Представители этого знака Зодиака уже давно не могут найти человека для серьезных отношений. Но этой осенью все изменится. Возможна встреча с нужным человеком, который станет настоящей любовью.

А в начале 2023 года этот человек станет для Водолеев самым важным на всей планете.