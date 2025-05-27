Любовь без взаимности - настоящие чувства или иллюзия? Как выбраться из опасной ловушки

Почему нас тянет к людям, которые нас игнорируют? Что скрывается за чувством, которое не имеет взаимности? И настоящая ли это любовь, если она существует только в воображении?

Существует ли любовь без взаимности и как выбраться из ловушки иллюзий, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Что такое безответная влюбленность

Это не просто "разбитое сердце". Часто речь идет об эмоциональной зависимости, где человек создает идеал в голове и привязывается не к реальному человеку, а к своему представлению о нем.

Особенно это характерно для влюбленности на расстоянии, односторонних флиртов, увлечения публичными лицами или друзьями, которые не дают четких сигналов.

"Я его (ее) люблю... А он (она) просто не видит, не понимает, потому что еще не готов (не готова)...". А теперь честно: это любовь - или это уже самовлюбленное кино с несколькими сезонами в воображении? Потому что односторонняя влюбленность - это реальная вещь. Но иногда это не о реальном человеке, а об образе, который мы себе создали. И начинается шоу под названием "Я влюбился в того, кто даже не подписан на мои сториз", - говорит эксперт.

Почему мы влюбляемся в недоступных людей?

Потому что мозг любит фантазировать, особенно когда в жизни не хватает ярких эмоций.

Потому что влюбленность - это химия. И не всегда она попадает в обоих.

Потому что воображаемая любовь не требует рисков - все безопасно и под контролем.

Потому что иногда мы проецируем свои мечты и потребности на человека, который вообще об этом не просил.

"Чаще всего к таким чувствам склонны люди с определенными детскими травмами (недостаток внимания, недополученное тепло, склонность к "добиванию любви"), а также те, у кого отсутствует внутренняя опора. Такие люди имеют привычку к идеализации, если в детстве любовь связана была с отстраненными "холодными" фигурами - во взрослой жизни они ищут подобное", - объясняет Виталий Курсик.

Чем опасна такая влюбленность

"Ты застреваешь в чувствах, которые не ведут ни к чему. Ты не открыт(-а) к новым людям, потому что все эмоциональное пространство уже занял фантом. А еще - начинаешь обижаться на того, кто даже не давал обещаний", - подчеркивает специалист.

Влюбленность без ответа:

Истощает психику, потому что постоянно держит в состоянии ожидания и фантазий

Создает внутренний конфликт, потому что сердце верит в шанс, а ум видит равнодушие

Блокирует реальные отношения, потому что вы не замечаете тех, кто действительно рядом и заинтересован

Признаки того, что вы в ловушке

Чаще всего такая влюбленность - это ловушка, потому что она вызывает страдания и причиняет много боли. Но она не имеет ничего общего с реальностью.

Четкие признаки, что вы оказались в ловушке:

Ты больше думаешь о человеке, чем реально с ним общаешься.

Ты оправдываешь его холодность, мол, "он/она просто не готов".

Ты строишь фантазии о совместном будущем, хотя в реальности нет конкретики.

"Мы часто влюбляемся не в самого человека, а в чувство, которое он вызывает у нас. Но это чувство может быть вообще лишь отголоском давних эмоциональных сценариев", - говорит эксперт.

Как выбраться из этой ловушки?

Назвать вещи своими именами. Тебе стоит признать, что это не отношения, а одностороннее увлечение.

Четко разделить фантазию и реальность. Что ты точно знаешь об этом человеке, а что - выдумано?

Дать себе сроки. "Если через месяц ситуация не изменится - я отпускаю эту историю".

Сфокусироваться на себе. Каких чувств тебе не хватает? Какие потребности неудовлетворены? И обязательно ли это должно быть именно от этого человека?

Упростить ситуацию. Если тебе не отвечают взаимностью - это ответ. Не загадка. И не вызов.

Найти человека, с которым можно честно проговорить то, что крутится в голове. Коуч, психолог, хороший друг - не имеет значения. Главное - вытащить себя из повторяющегося эмоционального круга.

Понимать, что все пройдет. Боль со временем отпустит, если ты сделаешь все правильно. И со временем ты сможешь посмотреть на ситуацию совсем иначе.

"Да, романтические истории - это прекрасно. Но не тогда, когда единственный сценарий: "Я жду, а он/она не знает о моем существовании (или знает, но не заинтересован(а))". Если чувствуешь, что застрял(-ла) в односторонних чувствах - обращайся за помощью. И поможем тебе открыть пространство для настоящего, взаимного. Того, где двое. И оба - присутствуют", - резюмирует Виталий Курсик.