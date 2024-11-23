Любовь и радость залечат раны в сердце трех знаков Зодиака уже очень скоро

Козерог

Карты Таро сулят вам большую радость. Уже в воскресенье вы можете познакомиться с интересным человеком. Он может стать именно тем, кого вы так долго ждали. Не стоит отказывать себе в общении, если новый знакомый вам нравится.

Кроме этого, Таро-гороскоп на 24 ноября советует вам не игнорировать важные знаки. Они помогут вам не только найти свою любовь, но еще и впустить в жизнь радость. Приключения и веселье станут для вас прекрасным подарком, будьте за него благодарны.

Лев

Вам точно не стоит переживать из-за того, что удача от вас отвернется, ведь это не так. В воскресенье вы поймаете свой шанс на счастье, готовьтесь к судьбоносным знакомствам и неожиданным встречам. День будет интересным и насыщенным.

Кроме этого, в вашу жизнь может вернуться бывший партнер, о котором вы уже забыли. Не факт, что вы будете этому рады. Однако такая встреча произойдет не просто так, Вселенная поставит вас перед выбором - и только вам решать, что было дальше.

Весы

Гороскоп на 24 ноября обещает вам приятные сюрпризы. Вам нужно задуматься о том, довольны ли вы своей жизнью. И если что-то вас не устраивает, то зачем это терпеть?

Пришло время что-то менять. Вы сможете найти компромисс в отношениях с любимым человеком. А если же ваше сердце свободно - настраивайтесь на встречу с кем-то очень интересным.