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Любовь накроет с головой эти знаки Зодиака во второй половине мая

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Вторник 16 мая 2023 06:28
Любовь накроет с головой эти знаки Зодиака во второй половине мая Этим знакам Зодиака повезет в любви в мае (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на май обещает удачу и везение в романтической сфере жизни. Возможны важные знакомства с теми, кто станет дорог в ближайшее время или же в существующих отношениях улягутся все бури.

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых вторая половина мая станет удачной в любви. Об этом сообщает ТСН.

Овен

Вам уготовлен настоящий сюрприз: отношения, которые вы уже посчитали завершенными и уже начали переживать по этому поводу, на самом деле не закончились. В ближайшую неделю станет понятно, что точка еще не поставлено.

Ваш бывший партнер снова проявит знаки внимание или начнет общение, как будто ничего не произошло. А Овнам придется решить - нужно ли это возобновление чувств или нет. И скорее всего ответ будет положительным.

Телец

Если вы Телец, который еще не повстречал спутника жизни, вам стоит внимательнее смотреть вокруг. Не исключено, что ваша судьба уже довольно давно находится совсем рядом.

Почему два человека, которые предназначены друг для друга, столько времени ходили мимо и ничего не замечали - вопрос останется открытым. Теперь главное - не потерять того, кого можно назвать своей судьбой.

Весы

Вы привыкли считать, что совмещать работу с романтическими чувствами - большая ошибка. Но вот отношения с новым сотрудником, скорее всего не впишутся в ваш профессиональный кодекс.

Служебный роман так может вас увлечь, что на какое-то время работа уйдет на второй план. Не стоит возлагать на эту связь особых надежд - служебные романы редко заканчиваются серьезными и долговременными отношениями.

Кстати, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака лето 2023 принесет новые возможности.

А еще рассказывали о том, кого из знаков Зодиака в мае ждет важная встреча.

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