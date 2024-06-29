Пассия Налчаджиоглу объявила о беременности: экс-муж Лорак неоднозначно отреагировал (фото)

Что написала Анастасия, как отреагировал Мурат

Так, Анастасия в stories показала фото с положительным тестом на беременность, к которому оставила загадочное заявление.

"Самое важное - найти правильного ответственного попутчика. Но, к сожалению, не каждому это удается", - написала она.

Анастасия сообщила о беременности (Фото: instagram.com/anastasija_foxy2)

В свою очередь Мурат не стал молчать и на своей странице прокомментировал сказанные девушкой слова. Экс-муж Лорак заявил, что якобы всегда хотел ребенка от Фокси, но искренне не понимает, зачем он выставляет информацию о беременности в сеть.

"Я когда это видел, то говорил тебе, что я самый счастливый мужчина на свете. Но это было пять дней назад, зачем сейчас это выкладывать и через Instagram это вести все", - говорится в заявлении Налчаджиоглу.

Заявление Мурата (Фото: instagram.com/muratnalca)

Остается неизвестным, на каком месяце беременности Анастасия, и почему влюбленные решили устроить публичные разборки и держать в курсе дела своих подписчиков.

Что известно об отношениях Мурата с его нынешней избранницей

С Анастасией мужчина вместе уже около полугода. В соцсетях пара демонстрировала совместные путешествия, девушка хвасталась драгоценными подарками от любимого, а также в начале года стало известно, что он ей сделал предложение.

Вдобавок, Фокси также признавалась, что бизнесмен финансово обеспечивает ее сына от предыдущих отношений. Но в начале июня Анастасия сделала неоднозначное заявление в соцсетях, намекнув на вероятный разрыв отношений, в том числе она удалила все общие снимки с Муратом.

Однако уже спустя некоторое время Фокси опровергла прошлые заявления и похвасталась кольцом, тем самым намекнув на женитьбу с Налчаджиоглу.

Мурат со своей нынешней избранницей (Фото: instagram.com/anastasija_foxy2)

Другие отношения Налчаджиоглу

К слову, предыдущей возлюбленной Мурата была другая украинка - визажистка Лилия Реус. На ней он женился в июне прошлого года, но уже вскоре они объявили о расставании.

От брака с Ани Лорак у предпринимателя есть дочь София. Официальные отношения мужчины с известной украинской певицей, выбравшей Россию, продолжались с 2009 года по 2019 год. Они познакомились на отдыхе в Анталии летом 2003 года, и уже в следующем году он приехал в Украину. Бывшие влюбленные отыграли две свадьбы - в Киеве и Турции.