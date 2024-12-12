С какого возраста дети могут помнить себя и то, что с ними происходит

Почему мы не помним свое раннее детство

Большинство ученых считают, что инфантильная амнезия играет в жизни человека защитную функцию. Поэтому свое рождение и первые месяцы, да и годы жизни - человек не помнит.

Как объясняют психологи и ученые из других областей, убедительные объяснения этого факта.

Во-первых, рождение - это действительно психологическая травма для новорожденного. И чтобы выжить, ее нужно забыть.

Во-вторых, ребенок рождается беспомощным и полностью зависит от взрослых. Благодаря современной медицине младенческая смертность существенно сократилась, а еще столетие назад новорожденных рассматривали с точки зрения естественного отбора - может выжить, а может нет.

Если бы мозг и нервная система младенца были готовы к осознанию и запоминанию всех многочисленных угроз жизни, на которые он пока отреагировать не может и даже помочь себе не может, его психика просто не выдержала бы.

Маленький ребенок не умеет переживать страх воспоминаний соответствующими способами, поэтому переживания реализовывались на физиологическом уровне, а это значительно снижает шансы на выживание.

Возможность запоминать возникает только тогда, когда ребенок начинает активно реагировать на опасности. Природа перестает оберегать малыша от воспоминаний и включает в себя новую функцию: "Можешь противостоять? Тогда запоминай, как это делать!"

Скорее всего, именно с этих "эпизодов" памяти начинается процесс запоминания. Некоторые взрослые могут вспомнить определенные моменты в жизни, когда они были сильно напуганы и пережили этот страх или когда им пришлось себя защищать.

С какого возраста у ребенка могут быть первые воспоминания

Как правило, человек помнит фрагменты событий, начиная с 3,5 лет. "Приблизительно" здесь ключевое слово, поскольку большинство ученых сходятся в том, что границы инфантильной памяти очень изменчивы.

Для кого-то это может быть и 3 года, а для кого-то и все 5 лет. Некоторые исследователи уверены, что предел инфантильной амнезии - 2,5 года.

Это неудивительно, ведь у каждого ребенка есть свой режим сохранения воспоминаний детства для "взрослой версии себя".

Если кто переживает, что абсолютно ничего не помнит до 7 лет, то есть и такой факт – у некоторых людей первые полноценные воспоминания приходятся на 7 лет. И это не отклонение, а особенности памяти.

К тому же не существует резкого перехода от "чистого письма" к "помню все", поэтому детские воспоминания часто бывают "пятнистыми".