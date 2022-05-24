Ці способи допоможуть зберегти зір, якщо ви часто працюєте з гаджетами

Коли людина протягом дня постійно дивиться на екрани своїх ґаджетів, то варто серйозно замислитися про здоров’я очей.

Які способи допоможуть зберегти зір - читайте нижче .

Так, приміщення, де стоять комп'ютери й відеомонітори має бути просторим з мікроатмосферою, що постійно оновлюється, і добре провітрюватися.

Щоб звести до мінімуму вплив гаджетів на зір, дотримуйся таких рекомендацій:

Відволікайтесь від екранів. Смартфони, планшети та комп’ютери тримають очі в постійній напрузі, а це сприяє комп'ютерному зоровому синдрому (Computer Vision Syndrome, CVS). Спробуй правило 20-20-20: кожні 20 хвилин дивись убік приблизно на 20 метрів або кроків в далечінь протягом 20 секунд.

Смартфони, планшети та комп’ютери тримають очі в постійній напрузі, а це сприяє комп'ютерному зоровому синдрому (Computer Vision Syndrome, CVS). Спробуй правило 20-20-20: кожні 20 хвилин дивись убік приблизно на 20 метрів або кроків в далечінь протягом 20 секунд. Захищайте очі від сонячного проміння . Сонцезахисні окуляри потрібні не тільки як стильний аксесуар. Правильно підібрані окуляри з відповідним рівнем захисту від ультрафіолетових променів допоможуть зберегти ваш зір.

. Сонцезахисні окуляри потрібні не тільки як стильний аксесуар. Правильно підібрані окуляри з відповідним рівнем захисту від ультрафіолетових променів допоможуть зберегти ваш зір. Підтримуйте зір правильним харчуванням . Продукти, що покращують роботу серцево-судинної системи, також допоможуть захистити ваш зір. Потрібно вживати у помірній кількості жирні білки, включаючи горіхи, насіння та бобові.

. Продукти, що покращують роботу серцево-судинної системи, також допоможуть захистити ваш зір. Потрібно вживати у помірній кількості жирні білки, включаючи горіхи, насіння та бобові. Слідкуйте за загальним станом здоров’я . Хронічні проблеми зі здоров'ям можуть негативно впливати на ваш зір. Якщо у вас є діабет або підвищений артеріальний тиск, регулярно перевіряйте зір.

. Хронічні проблеми зі здоров'ям можуть негативно впливати на ваш зір. Якщо у вас є діабет або підвищений артеріальний тиск, регулярно перевіряйте зір. Здоровий спосіб життя. Фізичні навантаження, відмова від куріння, здоровий сон та зменшення стресу допоможуть зберегти зір. Візьміть за правило фізичну активність, частіше виходьте на вулицю, дихайте свіжим повітрям, робіть легкі вправи. Варто пам'ятати, що берегти зір складніше, ніж його втратити.

Фізичні навантаження, відмова від куріння, здоровий сон та зменшення стресу допоможуть зберегти зір. Візьміть за правило фізичну активність, частіше виходьте на вулицю, дихайте свіжим повітрям, робіть легкі вправи. Варто пам'ятати, що берегти зір складніше, ніж його втратити. Дистанція від комп'ютера. Під час користування пристрій необхідно утримувати на відстані від очей оптимально, якщо це буде від 45 до 60 см.

Які продукти поліпшують зір

Повноцінний раціон дозволяє знизити ризики погіршення зору. Особливо актуальним повноцінне меню є для тих, у кого робота пов'язана з навантаженням на очі. Серед основних продуктів варто вживати: