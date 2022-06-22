"Коли мені пишуть знайомі патріоти": військова розповіла, чи повинні люди в мирних містах радіти життю
Під час війни в Україні почастішали суперечки серед людей про те, чи можна радіти життю в мирних містах, поки наші військові захищають нас на фронті від загарбників.
Боєць Ганна Сорочинська, яка служить у ЗСУ, поділилася своїм баченням цієї ситуації.
Що думає жінка-військова про життя в тилу
"Коли мені пишуть знайомі "патріоти"з цивілки і скаржаться, що, мовляв, ось - в наших мирних містах якісь сволоти-тварі-паскуди мають нахабство гуляти з коханими людьми, випивати в закладах, робити зачіски, організовувати вечірки, жити своє життя, і не сидіти 24/7 в скорботі і плакати, то мені хочеться просто дистанційно взяти і ує*ати таких" мислителів", - написала Ганна.
За її словами, вона дуже радіє, що люди в мирних містах можуть радіти життю і спокійно пити каву.
"Не знаю, у кого як, але я страшенно радію, коли знаю, що десь там люди купують свої лавандові лате, п'ють пивко в компанії друзів, люблять, курять mj, розважаються, коли дівчата одягають кращі сукні і йдуть відпочивати зі своїми хлопцями, коротше, коли життя триває. І саме за це я готова, скільки потрібно сидіти в багнюці, гі*ні, армійщині, небезпеці, і що там ще доля приготувала в майбутньому на шляхах моєї другої війни", - поділилася думками військова.
Ганна пояснила, що життя і щастя повинні існувати.
"Ми не повинні віддати русакам нашу радість. Бо коли я повернуся, я так само буду намагатися прожити своє життя на повну котушку - і за себе, і за тих жахливо дорогих серцю людей, які вже ніколи цього не зможуть зробити", - резюмувала вона.
Ганна Сорочинська захищає Україну на фронті (фото: facebook.com/anna.sorochynska.7)
Зазначимо, що Ганна Сорочинська сама родом з Вінниці. З початку війни вона приєдналася до ЗСУ, щоб захистити Україну від російських окупантів.
Читайте також, як батьки Андрія Люташина розповіли, як син направив винищувач на колону окупантів.
Також вам буде цікаво прочитати, про те, що психолог розповіла, чи доречні Феєрверки та святкування під час війни.