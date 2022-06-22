"Коли мені пишуть знайомі патріоти": військова розповіла, чи повинні люди в мирних містах радіти життю

Під час війни в Україні почастішали суперечки серед людей про те, чи можна радіти життю в мирних містах, поки наші військові захищають нас на фронті від загарбників.

Що думає жінка-військова про життя в тилу

"Коли мені пишуть знайомі "патріоти"з цивілки і скаржаться, що, мовляв, ось - в наших мирних містах якісь сволоти-тварі-паскуди мають нахабство гуляти з коханими людьми, випивати в закладах, робити зачіски, організовувати вечірки, жити своє життя, і не сидіти 24/7 в скорботі і плакати, то мені хочеться просто дистанційно взяти і ує*ати таких" мислителів", - написала Ганна.

За її словами, вона дуже радіє, що люди в мирних містах можуть радіти життю і спокійно пити каву.

"Не знаю, у кого як, але я страшенно радію, коли знаю, що десь там люди купують свої лавандові лате, п'ють пивко в компанії друзів, люблять, курять mj, розважаються, коли дівчата одягають кращі сукні і йдуть відпочивати зі своїми хлопцями, коротше, коли життя триває. І саме за це я готова, скільки потрібно сидіти в багнюці, гі*ні, армійщині, небезпеці, і що там ще доля приготувала в майбутньому на шляхах моєї другої війни", - поділилася думками військова.

Ганна пояснила, що життя і щастя повинні існувати.

"Ми не повинні віддати русакам нашу радість. Бо коли я повернуся, я так само буду намагатися прожити своє життя на повну котушку - і за себе, і за тих жахливо дорогих серцю людей, які вже ніколи цього не зможуть зробити", - резюмувала вона.

Ганна Сорочинська захищає Україну на фронті (фото: facebook.com/anna.sorochynska.7)

Зазначимо, що Ганна Сорочинська сама родом з Вінниці. З початку війни вона приєдналася до ЗСУ, щоб захистити Україну від російських окупантів.