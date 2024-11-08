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"Кофе" или "кава"? Откуда эти слова в украинском языке и какое из них говорить правильно

Откуда в украинском языке слово "кофе" и стоит ли его использовать (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В украинском языке слово "кофе" имеет свою историю, отмеченную влиянием других языков и переменными языковыми стандартами. Этот термин постепенно отошел, но оставил свой след в культуре и памяти говорящих.

Откуда в украинском языке появилось слово "кофе" и можно ли его использовать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-урок языковеда и педагога Александра Авраменко.

В украинских словарях можно найти слово "кофе", а также оно широкоупотребительно среди украинцев. Но мало кто знает, что это слово было искусственно введено советской политикой для ассимиляции украинского языка с русским.

"Кофе" мы находим в качестве нормативного в академическом толковом словаре украинского языка 1970-1980 годов. Вот была такая тогда политика. Поэтому не "кофе" и тем более не "кохфе", а "кава", - сказал языковед в своем видеоуроке.

"Кофе" - неотменяемое слово среднего рода, и имеет одинаковое значение со словом "кава"

В частности, правильно употреблять "кавовий", вместо "кофейний" и нужно говорить и писать слово "кавник", вместо "кофейник".

"Также обратите внимание на написание слов "ристрето", "еспресо", "капучино". Их нужно писать без удвоенных букв", - заканчивает видеоурок Александр Авраменко.

Следует отметить, что в толковом словаре обнаруживается слово "кофе" - оно имеет такое же значение, как и слово "кава".

  • Ви (імперіалісти) топите в океані кофе, боби, зерно, гноїте і спалюєте на їх на пні, щоб не знизити ціни, в той час, як мільйони людей умирають з голоду (Олександр Довженко, 1960)
  • Вона справно пила щоранку кофе з сухариками (Олесь Донченко, 1956).

 

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