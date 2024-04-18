Книги под залог 600 грн для ВПЛ. Всплыли новые подробности насчет библиотечного скандала в Тернополе

Правила библиотеки и законодательство

Согласно правилам пользования, размещенным на сайте Тернопольской областной библиотеки для детей, ни о каком залоге за пользование книгами речи не идет.

Нет такой информации и в разделе о платных услугах библиотеки.

В то же время, согласно статье 22 закона Украины "О библиотеках и библиотечном деле", посетители библиотек имеют право безвозмездно пользоваться фондами этих учреждений.

Ранее в Украине существовал приказ Министерства культуры "Об утверждении Инструкции о порядке применения в библиотеках Украины денежного залога за особо ценные книги и объекты пользования", однако он утратил силу еще в 2011 году.

Объяснение заместителя директора библиотеки

Заместитель директора Тернопольской областной библиотеки для детей по вопросам информационно-библиотечного обслуживания пользователей Надежда Чайковская во время общения с журналистами рассказала, что в их библиотеке залог берется за ценные книги.

По ее словам, в заведении есть "разработанная инструкция", согласно которой "людям, не зарегистрированным на постоянном месте жительства", предоставляются "дорогостоящие книги под залог".

"То есть они оставляют приблизительную стоимость книги. Когда они возвращают книгу, мы возвращаем им полностью всю сумму. Здесь нет ничего противозаконного", - уточнила женщина.

Она отметила, что "такие залоги задокументированы".

"То есть это все на законных основаниях. Мы им предъявили документы, заверенные инструкцией, согласно которой мы это делаем. Они не хотели этого видеть", - прокомментировала ситуацию Чайковская.

Кроме того, она возразила, что в этом случае речь шла о 600 гривен залога.

"Они сразу пришли и сами озвучили сумму, понимаете? Или они слышали какую-то информацию, что берется залог? Я не знаю. Они просто пришли сразу с суммой 600 гривен. Им библиотекарь даже не озвучила. Им даже не успели объяснить, что это. Они это все снимали на камеру. Мы совершили ошибку, что сами этого не снимали", - добавила женщина.

В завершение разговора заместитель директора добавила, что книги под залог их библиотека выдает не только внутренне перемещенным лицам, но и жителям Тернопольской области - в случае, если это ценная книга, или если в библиотеке есть только один или два экземпляра издания.

"Это наша материальная ответственность. И если человек приехал к нам временно и через некоторое время уехал, а книгу не вернул, то мы должны это возместить", - уточнила она.

Могут ли библиотеки брать деньги за книги

Руководитель Централизованной библиотечной системы для детей Львова Василий Кметь отметил, что такая проблема возникла из-за инициативы самих библиотекарей.

По его словам, раньше уже были "подобные ситуации".

"Когда речь идет о публичных библиотеках, учитывая вечное недофинансирование комплектования, библиотекари очень много усилий прилагают для того, чтобы обеспечивать фонды", - отметил мужчина.

Он пояснил, что, другими словами, "они сами часто покупают, ищут спонсоров или дарителей".

"И у них действительно такое ревностное отношение к тем своим коллекциям, к тем своим фондам. Однако все услуги, которые предоставляет библиотека - бесплатные", - отметил знаток книг и библиотечного дела.

Он добавил, что библиотеки действительно могут предоставлять в законном порядке платные услуги, которые должны быть прописаны, оговорены в соответствующем положении.

Речь идет, например, о таких услугах, как аренда помещения или копирование материалов.

В то же время залог за книги - некая самодеятельность библиотекарей, для которой нет прямого и законного основания.

С чего начался библиотечный скандал

Недавно бывшая сотрудница "Нового канала" Екатерина Посохова рассказала в социальной сети Facebook о дискриминации в Тернопольской областной библиотеке для детей.

Речь шла о том, что ее сыну Святославу, мальчику-переселенцу из Харькова, отказались выдавать книги без внесения денежного залога (600 грн за две старенькие книги в "позорном" состоянии).

Библиотекарь, по словам женщины, объяснила это тем, что к ВПЛ доверия нет, ведь они якобы могут написать в книгах "слава россии" или же не вернуть издание вообще.

После длительного разговора с директором заведения и ее заместителем, переселенцам заявили: "Или платите, или идите, или полицию вызываем".