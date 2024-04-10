В КГГА ответили, снесут ли бывшую Арку дружбы народов

Будут ли сносить бывшую Арку дружбы народов

В госадминистрации объяснили, что арка является памятником истории местного значения, соответственно закон запрещает ее сносить, изменять или переносить.

Ранее предлагалось перенести арку в музей тоталитаризма и сохранить ее как элемент советской пропаганды и коммунистического режима. Но пока такого музея не существует.

Впрочем, в КГГА говорят, что планируют снести скульптурную композицию с козаками, что под аркой.

По словам депутата Киевсовета Ксении Семеновой, решение о демонтаже бывшей Арки дружбы народов уже есть. Сложность состоит в том, что эта композиция одновременно является подпорной стенкой. Возможно, для демонтажных работ придется привлечь специализированное управление противооползневых подземных работ, чтобы предотвратить смещение холмов Днепра.

Бывшая Арка дружбы народов (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Арка - символ российской имперской политики

Арку открыли в рамках празднования 1500-летия Киева и 60-летия создания СССР в 1982 году. По замыслу ее должны были установить в честь "воссоединения Украины с Россией".

Рядом расположили композицию с фигурами козаков - в центре гетман Богдан Хмельницкий и московский боярин Василий Бутурлин как символы Переяславского совета 1654 года. А также установили скульптуру двух рабочих, которые должны были символизировать украинца и россиянина и дружбу двух народов.

В апреле 2022 года скульптуру рабочих демонтировали, фигуры козаков закрыли щитами, а саму арку переименовали в Арку свободы украинского народа.

Но по мнению экспертов из Института нацпамяти, этот монумент относится к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу.

Демонтаж скульптуры рабочих (фото: Википедия)