Клопотенко рассказал, кому нельзя, а кому нужно есть перец чили

Улучшает пищеварение и метаболизм

Остроту и красный насыщенный цвет перцу придает вещество капсаицин. Это может облегчить состояние при диарее или вздутии.

Перец провоцирует выработку желудочного сока, нормализует высокую кислотность, снимает спазмы.

Кроме того, он подавляет аппетит, ускоряет метаболизм, поэтому помогает сбрасывать вес.

Облегчит мигрень

Капсаицин помогает уменьшить головные боли и мигрень. Поэтому перец чили еще можно использовать как природную пилюлю "от головы".

Но злоупотреблять таким обезболивающим не стоит, ведь может развиться толерантность.

Поможет сердцу

Перец чили снижает уровень холестерина и уменьшает отложение липидов на стенках сосудов. Он также расширяет сосуды, которые влияют на кровоток.

Фото: Перец чили полезен, но не для всех (pixabay)

Борется с простудой

Острый перец содержит много бета-каротина и антиоксидантов, которые необходимы для поддержания иммунной системы и помогают бороться с простудой. Именно поэтому этот продукт особенно предпочтительно включить в рацион осенью и зимой.

Может ли перец навредить?

Употребление большого количества перца чили может привести к кишечному дистрессу у некоторых людей.

Симптомы включают боль в животе, ощущение жжения в кишечнике и болезненную диарею. С особой осторожностью следует относиться к нему людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом (гастрит, язва, синдром раздраженного кишечника и т. п.).