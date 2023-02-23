Клопотенко рассказал, чем бы накормил Путина (видео)

Известный украинский кулинар и телеведущий Евгений Клопотенко дал оценку российской кухне, а также высказался о блюде, которым бы накормил диктатора страны-агрессора Владимира Путина.
Об этом шеф-повар рассказал в интервью в программе "Погляд".
Так, на вопрос ведущего, что бы гипотетически Клопотенко включил в last mill меню для Путина в случае, если бы это был последний ужин российского президента перед казнью, кулинарный эксперт без долгих раздумий поделился идеей об отходах пищеварения.
"Я бы туда нас*ал!" - прямо ответил шеф-повар.
Евгений Клопотенко высказался о "последнем ужине" для Путина (фото: скриншот с видео)
Что касается российской кухни в целом, Евгений сравнил ее положение с украинским. При этом отметил, что "их идентичность еще в худшем состоянии".
"Они вообще не отстреливают, кто они такие, и их кухня в таком же состоянии - забита и неразвита", - убежден шеф-повар.
Среди факторов, которые привели к этому, Клопотенко выделил постоянные "заимствования" в РФ кулинарных традиций других народностей, не сохраняя чужие и собственные.
"Они пока уничтожали все, они уничтожили и свою", - резюмировал он.
При этом Евгений признался, что не является экспертом по "русской кухне", так как она его совершенно не интересует, давно не входит в рацион и аппетита не вызывает.
Когда ведущий поинтересовался, какое же блюдо в РФ Клопотенко мог бы назвать самым отвратительным, кулинар лаконично заявил: "любое".
"Ну щи - ты бы хотел их есть? Это же даже есть шутка: "Все, что осталось после борща, заливаешь кастрюлю водой и ешь". Или кулебяка?.. Она (российская кухня) для меня вся не существует", - отметил украинский шеф-повар.
Видео: Евгений Клопотенко высказался о "русской кухне" и еде для Путина
Ранее сообщалось, что глава Ростуризма расхваливала пирожки с ядовитыми грибами, называя блюдо "вкусным и необычным".
Напомним, перед этим Клопотенко в интервью раскрыл свое отношение к россиянам и отметил, что каждый народ заслуживает ту власть, которую имеет.