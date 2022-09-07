Клопотенко представив рецепт культового печива, яке згадувалося в "Енеїді"

Інгредієнти (пісочне тісто):

600 г пшеничного борошна

3 яйця

200 г вершкового масла 82,5%

1 ст. л. цукру

½ Ч. л. солі

100 г сметани 20%

Інгредієнти для начинки:

400 г кисломолочного сиру 9%

100 г сметани 20%

1 яйце(+1 яєчний жовток для змащення)

2 ст. л. цукру

1 ст. л. маку

Покроковий рецепт приготування:



Підготуйте заздалегідь вершкове масло з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури і розм'якло.

Зробіть пісочне тісто. У глибоку миску всипте 600 г пшеничного борошна, додайте 200 г розм'якшеного вершкового масла 82,5%, вбийте 3 яйця, додайте 1/2 ч. л. солі, 1 ст. л. цукру і 100 г сметани 20%. Замісіть тісто. За бажанням використовуйте кухонний комбайн з насадкою "Крюк".

З тіста зробіть кулю, оберніть його харчовою плівкою і поставте в холодильник на 20 хвилин відпочивати. Розігрійте духовку до 180 градусів.

Зробіть начинку. У глибоку миску викладіть 400 г кисломолочного сиру 9%, всипте 2 ст.л. цукру, вбийте 1 яйце і додайте 1 ст. л. маку. Ретельно перемішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися.

Дістаньте з холодильника тісто, розкачайте пласт товщиною 4 міліметри великою склянкою, діаметром 8 см, виріжте кружечки.

На одну частину гуртка викладайте начинку з кисломолочного сиру і маку. А іншими кружками накривайте і обережно заліпіть їх пальцями, щоб не було дірочок.

Деко застеліть пергаментним папером і викладайте на нього печиво.

Один жовток збийте виделкою в невеликій мисці, і за допомогою кулінарного пензлика змастіть печиво.

Ставте запікатися при температурі 180 градусів на 30 хвилин. Смачного!