Клопотенко представив рецепт культового печива, яке згадувалося в "Енеїді"

Мандрики- це блюдо з кисломолочного сиру і тіста, що нагадує печені пончики. Страва згадувалася ще в "Енеїді" Івана Котляревського.
Рецептом смакоти поділився кулінар Євген Клопотенко.
Покроковий рецепт приготування:
Підготуйте заздалегідь вершкове масло з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури і розм'якло.
Зробіть пісочне тісто. У глибоку миску всипте 600 г пшеничного борошна, додайте 200 г розм'якшеного вершкового масла 82,5%, вбийте 3 яйця, додайте 1/2 ч. л. солі, 1 ст. л. цукру і 100 г сметани 20%. Замісіть тісто. За бажанням використовуйте кухонний комбайн з насадкою "Крюк".
З тіста зробіть кулю, оберніть його харчовою плівкою і поставте в холодильник на 20 хвилин відпочивати. Розігрійте духовку до 180 градусів.
Зробіть начинку. У глибоку миску викладіть 400 г кисломолочного сиру 9%, всипте 2 ст.л. цукру, вбийте 1 яйце і додайте 1 ст. л. маку. Ретельно перемішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися.
Дістаньте з холодильника тісто, розкачайте пласт товщиною 4 міліметри великою склянкою, діаметром 8 см, виріжте кружечки.
На одну частину гуртка викладайте начинку з кисломолочного сиру і маку. А іншими кружками накривайте і обережно заліпіть їх пальцями, щоб не було дірочок.
Деко застеліть пергаментним папером і викладайте на нього печиво.
Один жовток збийте виделкою в невеликій мисці, і за допомогою кулінарного пензлика змастіть печиво.
Ставте запікатися при температурі 180 градусів на 30 хвилин. Смачного!
Нагадаємо, що Клопотенко представив рецепт американського шоколадного печива.
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