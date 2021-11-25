Клопотенко представив рецепт яловичини, додавши туди пиво: найсмачніша страва

"Тушкована яловичина - це просте і смачне блюдо, для приготування якого не потрібно докладати багато зусиль. Саме цим рецептом я хочу сьогодні з вами поділитися - будемо готувати м'ясо, тушковане в пиві з овочами. Завдяки пиву страва виходить дуже насиченою за смаком, а тому, що я використовував овочі, не потрібно готувати додатковий гарнір", - описав рецепт Клопотенко.

Для приготування вам знадобляться:

1 кг яловичини (задня частина)

1 морква

1 цибуля

¼ rореня селери

1 солодкий перець

½ gерцю чилі

300-400 мл пива (будь-якого за смаком)

1,5 ст. л. томатної пасти

2 ст. л. соняшникової олії

1 лавровий лист

сіль і перець за смаком

Покроковий рецепт приготування

Яловичину наріжте досить великими шматками. Вибирайте задню частину, тому що вона ідеально підходить для тушкування або запікання.

Очистіть цибулю, моркву і ¼ кореня селери. Наріжте овочі: цибулю – тонкими пір'ями, селеру, моркву і солодкий перець – великою соломкою. Половину середнього перцю чилі порубайте тонкими кільцями. Розігрійте в казанку або каструлі з товстим дном 2 ст.л. соняшникової олії і викладіть всі овочі. Киньте по щіпці солі і перцю, смажте на середньому вогні, поки овочі не стануть м'якими. Це займе близько 5-7 хвилин.

Коли овочі стали більш м'якими, додайте в казанок нарізану яловичину. Готуйте все разом ще кілька хвилин.

Додайте 1,5 ст. л. томатної пасти. Вона додасть страві легку томатну кислинку і збалансує смак.

Влийте в казанок пиво. Залийте інгредієнти так, щоб пиво трохи їх покрило. Акуратно перемішайте, щоб томатна паста і пиво розподілилися. Посоліть і поперчіть за смаком. Гасіть на маленькому вогні під кришкою, так пиво не буде збігати.

Рецепт тушкованої яловичини в пиві від Євгена Клопотенка (фото: klopotenko.com)