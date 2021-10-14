Клопотенко представив рецепт дерунів з фаршем: калорійно, але дуже смачно!

Є кілька секретів приготування. Перше - для основи дерунів візьміть хорошу картоплю і натріть її на крупній тертці. Друге - зробіть домашній фарш зі свинини і яловичини, він вийде дуже соковитим, а це те, що потрібно для цієї страви. Третє - купуйте сало на базарі, там ви зможете оцінити його свіжість.

Інгредієнти

Для дерунів

6-8 картоплин

200 г сметани (+ 1 ст. л. для тіста)

2 ріпчасті цибулі

4-5 ст. л. борошна

сіль і перець за смаком

5-6 ст. л. соняшникової олії

Для фаршу до дерунів

350 г фаршу (свинячого з яловичим)

2 ст. л. томатної пасти

150 г сала

Покроковий рецепт приготування

Візьміть 5-6 картоплин, очистіть і натріть на крупній тертці, додайте 1 ст. л. сметани, один ріпчасту цибулю, натерту на дрібній тертці, 2 яйця, сіль і перець до свого смаку і 4-5 ст. л. борошна. Добре перемішайте до однорідного стану. Розігрійте сковороду з 5-6 ст. л. соняшникової олії, сформуйте деруни і обсмажте до золотистої скоринки з двох сторін. Візьміть другу сковороду, додайте 150 г порізаного дрібними кубиками сала. Ви можете порізати сало слайсами. Подтопіть трошки.

Потім додайте дрібно порізану цибулю і трохи підсмажте. Викладіть до сала і цибулі 350 г фаршу. Готуйте все разом до напівготовності фаршу. Потім додайте 2 ст. л. томатної пасти, трохи води, а також сіль і перець до свого смаку. Тушкуйте 5 хвилин, щоб вода випарувалася.

Тепер беріть горщик, який можна ставити в духовку, і викладайте шар дерунів, зверху фарш і 2 ложки сметани. Запікайте деруни 15-20 хвилин при температурі 185 градусів. Подавайте зі сметаною. Смачного!

Клопотенко дав рецепт дерунів з фаршем (фото: klopotenko.com)