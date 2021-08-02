Клопотенко представив оригінальний рецепт з кавуном: ви будете в захваті!

В Україні настав сезон кавунів. Відомий кулінар Євген Клопотенко пропонує зробити оригінальне блюдо з цього сезонного плоду і сиру фети.
Рецепт опублікований на офіційному сайті кухаря.
"Як ви звикли їсти кавун? Правильно - купуємо, розрізаємо, їмо. Його смак прекрасний. Але я придумав, як його можна урізноманітнити і доповнити – я його підсмажив на грилі і додав трохи фети. Ви точно будете в захваті", - описав блюдо Клопотенко.
Відріжте від кавуна кружок товщиною 2 см і розріжте на два півкільця. Ножем відокремте корку, потрібна тільки м'якоть.
Змастіть часточки кавуна рослинним маслом, по одній столовій ложці кожну, і трохи посоліть.
Підрум'яньте кавун на сковорідці гриль по 3-4 хвилини з кожного боку, щоб з'явилися темні смужки.
Викладіть кавун на тарілку для подачі й зверху покришіть руками 150 г сиру фета. Помийте 4 гілочки м'яти, відокремте листочки та порвіть руками. Викладіть зверху на кавун з сиром листочки м'яти і ¼ перцю чилі, порізаного слайсами. Злегка посипте пластівцями червоного перцю.
Як ми раніше писали, Клопотенко дав рецепт запіканки з кабачків.