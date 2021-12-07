Клопотенко запропонував приготувати нестандартний хачапурі: "справжня Грузія у вас вдома!"

Кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати справжній хачапурі по-мегрельськи, який дещо відрізняється від більш звичного нам хачапурі по-аджарськи (з яйцем і у формі витягнутого овалу).
Про це ресторатор розповів на своєму сайті.
Кулінар запевняє, що завдяки такій страві ви зможете відчути смак справжньої Грузії у вас вдома.
Хачапурі по-мегрельськи - це коржик з тіста з сирною начинкою не тільки всередині, а ще зовні. Тісто кулінар радить готувати на молоці, а сир можна взяти двох видів - один розсольний, він більш солоний, і якийсь з нейтральним смаком, який добре тягнеться.
Так буде виглядати наш готовий хачапурі:
Підготуйте всі інгредієнти. З'єднайте в мисці 100 мл теплого молока і 100 мл теплої води.
Додайте 1/2 ч. л. цукру і 10 г сухих дріжджів. Можна використовувати і живі дріжджі, тоді розкришите їх руками, їх знадобиться 25 г.
Перемішайте до розчинення дріжджів. Краще це робити руками, так буде простіше і краще розійдуться дріжджі, але при бажанні можете перемішувати ложкою, так буде трохи довше.
В іншій мисці з'єднайте 350 г борошна з 1/2 ч. л. солі. Перемішайте, влийте дріжджову суміш і додайте 1 яйце.
Замісіть м'яке пластичне тісто, воно не повинно липнути до рук. Відставте тісто на 1 годину для підйому. Тісто, що підійшло трохи обомніть і розділіть на дві рівні частини.
Кожну з них розкачайте в круглий пласт товщиною приблизно 3-5 мм.
Натріть на крупній тертці два види сиру: 250 г імеретинського і 50 г сулугуні, ще 100 г сулугуні натріть в окрему миску і поки відставте.
У центр кожного кола з тіста викладіть суміш сирів і загорніть їх у формі мішечка.
Потім переверніть і акуратно притискайте пальцями або за допомогою качалки кожен коржик, він має розрівнятися.
По центру кожного коржика зробіть невеликі отвори діаметром 3 см.
Перекладіть коржі на деко з пергаментом, змастіть яєчним жовтком.
Посипте обидва коржі сулугуні. Випікайте при температурі 200 градусів 8 хвилин. Потім підвищіть температуру до 210 градусів і випікайте до утворення рум'яної скоринки, це ще кілька хвилин.
Раніше Євген Клопотенко поділився рецептом ідеальної запеченої курки, посадивши її на пивну банку.
Також кулінар зруйнував кілька міфів про їжу, розповівши, що солоні огірки можна запивати молоком.