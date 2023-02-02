Клопотенко поделился рецептом фантастического украинского салата с пшеницей (видео)

Что нужно для салата из пшеницы

Ингредиенты:

100 граммов пшеницы

150 граммов оливок без косточек

2 томата

185 граммов сыра

2 веточки мяты

2 столовые ложки подсолнечного масла

1 синяя луковица

сок половинки лимона

соль по вкусу

Как готовить

В первую очередь нужно сварить пшеницу. Перед этим вы можете ее замочить. Тогда каша быстрее сварится и сохранит все полезные свойства.

Для варки на один стакан пшеницы вам понадобится 4 стакана воды. Варить ее нужно на небольшом огне примерно 40 минут до готовности.

Пока пшеница варится, порежьте другие составляющие салата. Евгений советует заменять помидоры на ваш другой любимый продукт, который даст похожую кислинку. Им вполне может стать хурма.

Следующим шагом мелким кубиком нарежьте небольшое количество синего лука. После этого займитесь оливками. Их использование в салате очень удачно, ведь они хорошо сочетаются с сыром.

Возьмите веточку мяты, оторвите листики и мелко порежьте. Если добавление мяты в пшеницу для вас слишком экзотично, можете использовать более привычную зелень. Однако Клопотенко отмечает, что мята придаст свежесть.

Когда пшеница сварилась, дайте ей 5 минут охладиться. Следующим шагом смешайте все нарезанные ингредиенты, перемешайте с пшеницей. Порежьте большим кубиком сыр и добавьте его в салат.

Важный момент с солью. Ее нужно добавлять понемногу, ведь оливки в своем составе уже содержат соль, так что не переборщите. Заправьте все небольшим количеством растительного масла, лимонного сока и перемешайте.