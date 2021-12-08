Клопотенко поділився рецептом скумбрії в духовці: супер-просто!

Для того, щоб приготувати ароматну рибу вам знадобиться синій салатний лук і часник.

"Дуже важливо ретельно вичистити і вимити розморожену скумбрію перед початком приготування, інакше вона буде гірчити. Риба всередині повинна бути білою, без залишків крові або нутрощів", - зазначив кулінар.

Інгредієнт

3 скумбрії

500 г червоної цибулі (6-8 шт.)

3 зубчики часнику

5 ст. л. оливкової олії

6 ст. л. винного оцту (або 1-2 ст. л. столового оцту 9%)

сіль і перець за смаком

Покроковий рецепт приготування

Розморозьте і очистіть всередині рибу. Очистіть 500 г червоної цибулі і наріжте півкільцями. Ця цибуля більш ароматна і солодка, ніж біла.

Розігрійте сковороду з 5 ст. л. оливкової олії і викладіть цибулю. Смажте 3 хвилини на середньому вогні, постійно помішуючи. Цибуля повинна стати м'якою, сильно її засмажувати не потрібно. Далі додайте 3 зубчики часнику і влийте 6 ст.л. винного оцту. Якщо немає винного, додайте 1-2 ст. л. звичайного столового оцту 9%. Випарюйте винний оцет, тушкуючи цибулю ще приблизно 2 хвилини.

Перекладіть цибулю в форму для запікання, а зверху викладіть 3 скумбрії черевцями вниз, щоб всі аромати краще вбралися. Присипте зверху сіллю і перцем до свого смаку.

Накрийте форму для запікання фольгою, щоб аромати залишалися всередині, а риба була більш соковитою.

Запікайте рибу приблизно 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Клопотенко дав рецепт скумбрії з синьою цибулею