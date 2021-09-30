Клопотенко поділився рецептом картопляного пюре і додав туди несподіваний продукт

Відомий український кулінар Євген Клопотенко представив рецепт картопляного пюре з квашеною капустою.
Він опублікований на сайті кухаря.
"Дуже просто - потрібно лише додати ще якийсь інгредієнт, у мене це буде квашена капуста. Вона додасть трохи кислуватий приємний смак. Також, на мою думку, важливо те, як варити картоплю для пюре. Під час варіння потрібно наситити її ароматами. Я вибрав лавровий лист і запашний перець, але ви можете експериментувати з іншими спеціями й навіть овочами. Наприклад, смачно буде ще додати шматочок цибулі або роздавлений зубчик часнику. І ще, звичайно, більш повітряної текстури та ніжного смаку додасть вершкове масло. Тому, не бійтеся експериментувати навіть з найпростішими стравами і насолоджуйтеся!"- розповів Клопотенко.
Очистіть 5 картоплин середнього розміру і наріжте довільними шматочками. Головне, щоб вони були приблизно однакового розміру, тоді картопля приготується рівномірно.
Клопотенко представив рецепт пюре з картоплі (фото: klopotenko.com)
Залийте картоплю водою, щоб вона повністю її покривала. Додайте 2 лаврові листки і 3 горошини запашного перцю. Варіть до готовності, це приблизно 20 хвилин.
В кінці приготування посоліть до свого смаку. Витягніть спеції й злийте воду, але залиште трохи, щоб потім можна було довести пюре до потрібної консистенції.
Додайте до картоплі 50 г вершкового масла і потовчіть все разом.
Додайте в пюре 100 г квашеної капусти і добре перемішайте. Подавайте відразу ж.
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