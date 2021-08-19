Клопотенко дав рецепт запеченої в листі кукурудзи: ви зобов'язані це спробувати

"Тому запікати будемо зі слайсами салямі та в листі. Все досить просто - потрібно очистити качан від рилець, залишивши листя. Змастити вершковим маслом, обкласти салямі й загорнути в листя. Запекти та посипати пармезаном. Ви просто зобов'язані це спробувати! В кінці літа кукурудза найсмачніша і солодка, тому ловіть момент і наїдайтеся до наступного року!"- описав рецепт відомий кухар.

Інгредієнт:

2 кукурудзи

50 г вершкового масла

16 слайсів салямі

2 ст. л. тертого пармезану

Покроковий рецепт приготування

Підготуйте всі інгредієнти для приготування кукурудзи, запеченої в листі з салямі. Увімкніть розігріватися духовку до 180 градусів. Потім відріжте основу двох качанів кукурудзи, розкрийте їх і очистіть від рилець. Листя не відокремлюйте повністю. Натріть зернятка обох качанів кукурудзи 50 г вершкового масла, по 25 г кожен. Масло додасть більш ніжний смак.

Обкладіть кукурудзу тонкими слайсами салямі, це додасть страві аромат м'яса.

Загорніть качани листям кукурудзи, які ви відвернули на початку приготування. Викладіть кукурудзу в форму і запікайте в духовці при температурі 180 градусів 30 хвилин. Готову кукурудзу посипте 2 ст. л. тертого пармезану.

Рецепт запеченої кукурудзи з салямі і пармезаном від Клопотенко (фото: klopotenko.com)