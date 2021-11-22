Клопотенко дав рецепт печених яблук, додавши туди несподіваний інгредієнт: готувати просто!

"Я зробив незвичайні запечені яблука з чаєм каркаде, анісом, м'ятою і апельсином. Спробуйте і ви приготувати. До того ж, як відзначають дієтологи, яблука – корисний продукт харчування. У складі є вітаміни А, С, В1, В2, а також магній, залізо і йод. За змістом останнього яблука поступаються лише морепродуктам", - написав про рецепт кухар.

Вибирайте солодкі сорти яблук. Якщо ж таких у вас немає - можете підсолодити їх цукром, медом або сиропом.

Інгредієнт

2 великих яблука

30 г каркаде

2 зірки анісу

½ апельсина

½ ч. л. меленого мускатного горіха

2 гілочки м'яти

4 гвоздики

60 г цукру

400 мл води

Покроковий рецепт приготування

Насамперед включіть духовку на 180 градусів. Потім візьміть каструлю і помістіть в неї 30 г каркаде, 2 зірки анісу, ½ ч.л. меленого мускатного горіха, 2 гілочки м'яти, 4 бутони гвоздики, 60 г цукру і половину апельсина, порізаного часточками.

Залийте 400 г окропу і варіть на слабкому вогні 30-40 хвилин, а після процідіть відвар через сито.

Викладіть 2 яблука в невелику ємність для запікання і полийте сиропом. Запікайте яблука 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Якщо ви хочете більш м'які яблука, збільште час запікання ще на 15 хвилин. Коли яблука приготуються, дістаньте їх з форми і перекладіть на тарілку, а форму з сиропом залиште упарюватися в духовці ще 30 хвилин, щоб він набув тягучої консистенції. Після полийте їм яблука.

Печені яблука з каркаде від Євгена Клопотенка (фото: klopotenko.com)