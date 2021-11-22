Клопотенко дал рецепт печеных яблок, добавив туда неожиданный ингредиент: готовить просто!

"Я сделал необычные запеченные яблоки с чаем каркаде, анисом, мятой и апельсином. Попробуйте и вы приготовить. К тому же, как отмечают диетологи, яблоки – полезный продукт питания. В составе есть витамины А, С, В1, В2, а также магний, железо и йод. По содержанию последнего яблоки уступают лишь морепродуктам", - написал о рецепте повар.

Выбирайте сладкие сорта яблок. Если же таких у вас нет - можете подсластить их сахаром, медом или сиропом.

Ингредиенты

2 больших яблока

30 г каркаде

2 звезды аниса

½ апельсина

½ ч. л. молотого мускатного ореха

2 веточки мяты

4 гвоздики

60 г сахара

400 мл воды

Пошаговый рецепт приготовления

Первым делом включите духовку на 180 градусов. Потом возьмите кастрюлю и поместите в нее 30 г каркаде, 2 звезды аниса, ½ ч. л. молотого мускатного ореха, 2 веточки мяты, 4 бутона гвоздики, 60 г сахара и половину апельсина, порезанного дольками.

Залейте 400 г кипятка и варите на слабом огне 30-40 минут, а после процедите отвар через сито.

Выложите 2 яблока в небольшую емкость для запекания и полейте сиропом. Запекайте яблоки 20-25 минут при температуре 180 градусов. Если вы хотите более мягкие яблоки, увеличьте время запекания еще на 15 минут. Когда яблоки приготовятся, достаньте их из формы и переложите на тарелку, а форму с сиропом оставьте упариваться в духовке еще 30 минут, чтобы он приобрел тягучую консистенцию. После полейте им яблоки.

Печеные яблоки с каркаде от Евгения Клопотенко (фото: klopotenko.com)