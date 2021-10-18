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Клопотенко дав рецепт кручеників з салом і часником: ще наші предки готували

Автор: Styler

Крученики - традиційна українська страва. Простий рецепт її приготування представив кулінар Євген Клопотенко.

Він опублікував його на своєму сайті.

"Наші предки готували м'ясні крученики дуже рідко і по великих святах в проміжках між постами. Зараз же крученики можуть бути як святковою стравою, так і щоденною. Втім, як і товчанка. Мій рецепт кручеників з начинкою з сала і часнику. По секрету скажу, таку начинку цілком можна використовувати у якості намазки на хліб або заправки в борщ або суп", - описав рецепт Євген.

Інгредієнт

Покроковий рецепт приготування

Візьміть 250 г свинячої вирізки, помийте, обсушіть паперовим рушником і розріжте на порційні шматочки. Кожен шматочок накрийте харчовою плівкою і відбийте, а після натріть сіллю і перцем на смак. Якщо немає харчової плівки - візьміть звичайний пакет і відбийте. Візьміть 100 г сала, наріжте на невеликі шматочки і перекладіть в чашу блендера, додавши 1 зубчик часнику і 10-12 гілочок кропу. Великі гілки з кропу попередньо приберіть. Також додайте щіпку чебрецю. Всі інгредієнти перебийте до однорідної маси. Не використовуйте сало з м'ясними прожилками.

Візьміть відбивну з м'яса, посередині викладайте ковбаску з сала і зелені і акуратно загортайте, зафіксуйте зубочистками.

Приготуйте паніровку: миска з борошном, миска зі збитим яйцем і миска з манною крупою. Спочатку крученики необхідно обваляти в борошні, потім опустити в яйце і запанірувати в манній крупі. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів.

Розігрійте сковороду з 2-3 ст. л. соняшникової олії і обсмажуйте крученики до золотистої скоринки з усіх боків.

Деко застеліть пергаментним папером і перекладіть крученики зі сковороди на деко. Поставте запікатися при температурі 180 градусів 15 хвилин.

Крученики від Євгена Клопотенка (фото: klopotenko.com)

Нагадаємо, що Клопотенко представив рецепт дерунів з фаршем.

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Евгений Клопотенко