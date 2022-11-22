Клетчатка: в чем польза этой "секретной" биологически-активной добавки

В современном мире инстадиетологи рекламируют дорогостоящие добавки, большинство из которых не работает (и хорошо, если не вредят). То есть людей просто разводят на деньги. Но есть одна добавка, о которой они никогда не упомянут - клетчатка.

В чем ее польза, рассказал Styler преподаватель химии, кандидат химических наук, популярный TikTok-блогер и участник реалити "Пара на миллион" на Новом канале Глеб Репич.

Что такое клетчатка и чем она полезна

"Клетчатка - это пищевые волокна, целлюлоза. Содержится она во всех растительных продуктах. Интересно, что переварить и усвоить клетчатку наш организм не может, потому что у нас отсутствуют нужные для этого пищеварительные ферменты. Тогда, казалось бы, зачем ее употреблять вообще? Фишка в потому, что ее могут есть бактерии, которые находятся внутри нас", - объясняет Глеб.

В нашем теле живет около двух килограммов микробов, количество клеток которых превышает количество клеток нашего собственного организма.

Эти микробы, говорит химик, очень важны, потому что они наша полезная микрофлора, которая защищает нас от плохих микробов, усиливает иммунитет, нормализует пищеварение и даже производит некоторые витамины.

Именно для таких полезных микробов клетчатка служит и едой, и домом.

"Как вы думаете, мы потребляем достаточное количество клетчатки? Конечно, нет! Клетчатка содержится в грубой растительной пище - крупах, овощах, зелени, фруктах и т. д. А мы что любим? Все сладкое и вкусненькое - сладости, выпечку, мясо и другую калорийную высокобелковую пищу", - отмечает ученый.

Для здоровья нам нужно потреблять около 25 граммов клетчатки в сутки. Такое количество содержат: 1,8 кг картофеля, 2,5 кг огурцов, 200 г гречки или 320 г перловки.

Перловая каша (фото: pixabay.com)

"Согласитесь, в современном мире мало кто имеет столь здоровую диету. Но мы можем легко добавить в свой рацион клетчатку, используя продукты, содержащие ее в очень высоких количествах", - говорит Глеб.

К примеру, одна ложка клетчатки из семян тыквы содержит 2,5 г чистой клетчатки, а это 10% от суточной нормы.

А чтобы было не только полезно, но и вкусно, их можно добавить в йогурт.

Семена тыквы(фото: pixabay.com)

Клетчатка способствует развитию здоровой микрофлоры, усиливает иммунитет и способствует очищению кишечника, нормализует вес и снижает риск развития рака.

"Так что покупайте правильные добавки и будьте здоровы!" - резюмировал Репич.