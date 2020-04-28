Клінічні випробування вакцини і лікування ультрафіолетом: як світ рятується від COVID-19

Вакцини проти коронавірусу (Колаж РБК-Україна)

Вчені почали тестування відразу п'яти вакцин проти коронавірусу

Коронавірус в Україні вразив вже 9410 людей. Зараз за кордоном від коронавірусу лікується 160 українців. 56 наших співгромадян вже побороли це захворювання. Вчені всього світу продовжують працювати над розробкою вакцини від COVID-19 і на цей момент розробляють близько ста вакцин проти COVID-19. Тестувати щеплення на людях почали тільки у Великобританії.

Прем'єр Борис Джонсон, який і сам перехворів, вже в понеділок вийшов на роботу. А ось Дональд Трамп несподівано запропонував лікувати коронавірус ультрафіолетовим опроміненням. Подробиці розповіли СТБ у програмі "Вікна-новини".

Як стверджують вірусології та епідеміологи, в більшості країн Європейського Союзу вже минув пік. Рівень захворюваності завдяки карантину знизився на 20%.

Тим часом Британія почала клінічні випробування вакцини від COVID-19. Препарат ввели вже двом добровольцям.

"Я нічого не розумію у вірусах. Але дуже хочу допомогти лікарям. Тому стала однією з тих, хто погодився протестувати на собі вакцину. Сьогодні мій День народження, іншого подарунка краще — не уявити", — розповіла учасниця тестування Еліза Гранато.

Ще один препарат британські вчені створили спільно з німцями та італійцями. Його тестування планують почати через два місяці. На даному етапі у світі розроблено 100 вакцин, 5 з яких вже активно випробовують на людях.

А Дональд Трамп запропонував лікувати коронавірус ультрафіолетовим випромінюванням: "Необхідно спробувати дуже потужне випромінювання ультрафіолетовим або іншим світлом. Ми ще не тестували такий метод, але варто спробувати. Я рекомендую опромінювати через шкіру або якось інакше. Дуже цікава ідея".

Так президент США прокоментував дослідження американських вчених, які допускають, що коронавірус боїться ультрафіолетового випромінювання. Однак це всього лише версія, яку необхідно вивчати. Вакцини від COVID-19 доки ще немає.

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