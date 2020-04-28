Клинические испытания вакцины и лечение ультрафиолетом: как мир спасается от COVID-19

Вакцины против коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Ученые начали тестирование сразу пяти вакцин против коронавируса

Коронавирус в Украине поразил уже 9410 человек. Сейчас за границей от коронавируса лечится 160 украинцев. 56 наших сограждан уже побороли это заболевание. Ученые всего мира продолжают работать над разработкой вакцины от COVID-19 и на данный момент разрабатывают около ста вакцин против COVID-19. Испытывать прививки на людях только начали в Великобритании.

Премьер Борис Джонсон, который и сам переболел, уже в понедельник вышел на работу. А вот Дональд Трамп неожиданно предложил лечить коронавирус ультрафиолетовым облучением. Подробности рассказали в программе СТБ "Вікна-новини".

Как утверждают вирусологи и эпидемиологи, в большинстве стран Европейского Союза пик уже миновал. Уровень заболеваемости благодаря карантину снизился на 20%.

Тем временем Британия начала клинические испытания вакцины от COVID-19. Препарат ввели уже двум добровольцам.

"Я ничего не понимаю в вирусах. Но очень хочу помочь врачам. Поэтому стала одной из тех, кто согласился протестировать вакцину на себе. Сегодня мой День рождения, другого подарка лучше — не представить", — рассказала участница тестирования Элиза Гранато.

Еще один препарат британские ученые создали совместно с немцами и итальянцами. Его тестирование планируют начать через два месяца. На данном этапе в мире разработано 100 вакцин, 5 из которых уже активно испытывают на людях.

А Дональд Трамп предложил лечить коронавирус ультрафиолетовым излучением: "Необходимо попробовать очень мощное излучение ультрафиолетовым или другим светом. Мы еще не испытывали такой метод, но стоит попробовать. Я рекомендую облучать через кожу или как-то иначе. Очень интересная идея".

Так президент США прокомментировал исследование американских ученых, которые допускают, что коронавирус боится ультрафиолетового излучения. Однако это всего лишь версия, которую необходимо еще изучать. Вакцины от COVID-19 пока еще нет.

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