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Глава ВООЗ шокував заявою про завершення пандемії

STYLERКоронавірус    28.04.2020 - 09:11
Глава ВООЗ шокував заявою про завершення пандемії
Пандемія коронавірусу так швидко не закінчиться (фото: РБК-Україна)

Пандемія коронавірусу закінчиться не скоро

Коронавірус у світі заразив вже понад 3 мільйони людей і інфекція не вщухає. Наприклад, в Африці, Східній Європі, Латинській Америці та деяких країнах Азії зараз зростає кількість інфікованих COVID-19. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус повідомив, що кінець пандемії коронавірусу ще не близький.

"Пандемія далека від завершення", - підкреслив глава ВООЗ.

Також він дуже стурбований рівнем медичного обслуговування, особливо у дітей.

"Нам доведеться пройти довгий шлях і зробити велику роботу", - зазначив гендиректор організації.

За даними ВООЗ, в результаті прикордонних та інших обмежень за пандемії у понад 20 країнах не вистачає вакцин від інших хвороб.

"Кількість випадків захворювання малярією в країнах Африки на південь від Сахари може подвоїтися. Цього не повинно трапитися, ми працюємо з країнами, щоб підтримати їх", - додав глава ВООЗ.

Нагадаємо, що у світі заражені коронавірусом понад 3 млн осіб, померли від ускладнень інфекції 207 тис., вилікувались 882 тис. пацієнтів. Найбільшу кількість жертв зафіксовано в США 55,4 тис., інфіковані майже 1 млн громадян країни, 15 тис. знаходяться в критичному стані. Серйозний удар нанесений економіці, початок одужання якої планується не раніше кінця літа. За словами американського міністра фінансів Стівена Мнучіна, влада країни вливає трильйони доларів для порятунку економіки держави.

Як ми раніше писали, лікарі виявили у хворих коронавірусом дітей небезпечну патологію.

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