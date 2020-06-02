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Клімкін назвав війну Росії з Україною Третьою світовою

STYLERЖиття    02.06.2020 - 12:31
Клімкін назвав війну Росії з Україною Третьою світовою
Павло Клімкін (фото: РБК-Україна)

Павло Клімкін зробив заяву про війну в прямому ефірі

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав, що ми стоїмо на порозі Третьої світової війни. Екс-міністр таким чином мав на увазі відносини Росії і України. Він вважає російську агресію гібридною війною, яка наближається.

Про це Він заявив у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Я вважаю, що ми тут занадто оптимістичні. Третя світова війна – вона гібридна, що наближається. Ми ще не в стані Третьої світової. Ми, скоріше, якщо порівнювати з Першою, в 1914 році. З точки зору позиціонування і багатьох речей. Ми на порозі шалених змін", – вважає Клімкін.

Зазначимо, що в програмі обговорювалися питання про Мінські домовленості, обговорювалося питання, чи змусять нашу країну дати воду в Крим.

Павло Клімкін розповів про наближення Третьої світової війни (відео YouTube)

Зазначимо, що війна на Донбасі почалася 6 квітня 2014 року. За минулі шість років війна на Донбасі забрала понад 13,2 тис. життів, за оцінками управління Верховного комісара ООН з прав людини. Захищаючи Україну від російської агресії, загинуло понад 4 тис. українських військових, ще 10,5 тис. воїнів отримали поранення.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження стосовно п'ятого президента України Петра Порошенка і колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Павло Клімкін
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