Кліматолог попередила українців про аномальне літо: чекайте на сюрпризи

Вона зазначила, що у 2021 році очікується велика кількість циклонів з рясними опадами, бурями та грозами. На такі катаклізми буде впливати Ла-Нінья – кліматичне явище з південної частини Тихого океану, під час якого холодна вода підіймається нагору з дна. Це провокує дуже різкі перепади температур. Літо 2021 року стане менш жарким і сухим, ніж у 2020 році.

"Ла-Нінья посилює циклонічну діяльність не лише в Тихому океані, але і в Атлантиці. Це означає, що циклони, які неминуче будуть проходити з заходу і південного заходу через територію України, виявляться більш потужними, ніж минулого року. А циклони, як відомо, несуть опади – дощі, град, і нерідко супроводжуються бурями та грозами", - пояснила Балабух.

Червень в Україні буде теплим. У перші дні можливі часті дощі, але буде жарко. До середини місяця буде сухо і комфортно, а в кінці місяця знову налетять дощі.

Липень буде спекотним, але очікується багато гроз і злив. Найспекотніші дні очікуються в середині місяця.

Серпень розпочнеться зі спекотної та сухої погоди, а у другій половині місяця очікується похолодання.