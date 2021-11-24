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Українка звинуватила "Нову пошту" у крадіжці цукру: "ганебна ситуація"

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Середа 24 листопада 2021 15:21
Українка звинуватила "Нову пошту" у крадіжці цукру: "ганебна ситуація" Клієнтка "Нової пошти" заявила про крадіжку цукру (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Клієнтка "Нової пошти" заявила про крадіжку. Зокрема, жінка розповіла, що співробітники пошти вкрали у неї 10 кг цукру.

Про інцидент вона розповіла на сторінці компанії у Facebook.

Так, крадіжка була зафіксована у відділенні №1 міста Суми.

За словами жінки, їй надійшла посилка, а саме мішок цукру, в якому мало бути 50 кг. Також вона вдома зважила посилку та виявилось, що у мішку 40 кг.

"Запопадливий хлопчик сам привіз в авто, і допоміг завантажити в машину. А вдома я побачила, що мішок розірваний зовні – біля зав'язки – і всередині розірваний поліетилен, зважила – 40 кг замість 50. Вкрали 10 кілограмів", – сказала вона.

Окрім того, вона не сумнівається у тому, що мішок був розірваний спеціально, адже є акуратний розрив, який зроблений так, щоб цукор не розсипався.

"Ваші працівники нишпорять по посилках і крадуть. Ганебна ситуація", – додала клієнтка "Нової пошти".

Українка звинуватила &quot;Нову пошту&quot; у крадіжці цукру: &quot;ганебна ситуація&quot;

Клієнтка "Нової пошти" заявила про крадіжку (facebook.com/nova.poshta)

Що кажуть у "Новій пошті"

На скаргу жінки відреагувала "Нова пошта", яка по суті, ніяк не прокоментували ситуацію. Вони тільки пообіцяли провести перевірку інциденту.

"Будь ласка, напишіть нам номер накладної посилки. Щоб ми могли перевірити все", – йдеться у відповіді.

Також вони попросили у жінки фото розірваного мішка. Однак, відповіді ще клієнтка не дала.

Раніше ми повідомляли, що киянин втратив посилку за 180 тисяч через "Нову пошту".

Також ми писали про те, що шахраї придумали нову схему обману через "Нову Пошту".

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