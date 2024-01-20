Клиентка "Новой почты" едва не потеряла посылку из-за ошибки в накладной: ей выставили счет в 10 тысяч

Клиентка "Новой почты" рассказала о неприятной ситуации. Она едва не потеряла посылку из-за ошибки в накладной, а потом ей еще и выставили счет почти на 10 тысяч гривен, хотя она все оплатила заранее и не должна была отдавать что-либо "сверху".

Что известно о жалобе и как на нее отреагировали представители "Новой почты", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост компании в Facebook, в комментариях под которым и возник скандал.

Жалоба на "Новую почту" - детали

Женщина, чей аккаунт подписан как Svitlana Pichyk, публично заявила об "абсурдной ситуации". Она написала, что 13 января должна была получить "Новой почтой" кровать. Сначала ей позвонили по телефону, чтобы согласовать время доставки, но оказалось, что в накладной была ошибка - неверно указан адрес.

Поэтому, по словам женщины, ей пообещали переадресацию посылки и записали правильный адрес. Через четыре часа после этого клиентка так и не получила кровать, а потому позвонила по телефону на "горячую линию" и узнала, что груз ей должны привести на следующий день, но этого не произошло.

"Новая почта" попала в скандал из-за накладной (фото: РБК-Украина)

"15.01 мне звонят по телефону из "Новой почты" чтобы сообщить, что переадресация не сделана и снова уточняют адрес, и делают переадресацию! 16.01 я взяла выходной за свой счет, чтобы наконец получить посылку. Курьеры привозят и оставляют под подъездом, хотя в ТТН по первой заявке был указан подъем на этаж, и все услуги и наложенный платеж были оплачены онлайн", - рассказала женщина.

После этого она снова позвонила на "горячую линию" и объяснила всю ситуацию. Операторы сказали, чтобы курьеры заносили кровать и выдали новую ТТН.

"Когда кровать была в квартире, позвонила оператор и сообщила, что произвела отмену предыдущей ТТН по полной оплате, деньги мне вернутся в течение 10 рабочих дней. Я должна была оплатить доставку и наложенную сумму в размере 9763 грн!" - заявила возмущенная клиентка.

"Предварительно я не была проинформирована, что я должна заплатить эту сумму! У меня все было уже оплачено. Результат - груз забирают и увозят обратно на склад "Новой почты"!" - добавила она и попросила разобраться с ситуацией.

Жалоба клиентки на "Новую почту" (скриншот)

Чем закончился скандал

Впоследствии в комментариях появились представители компании. Сначала они написали, что им "очень досадно", а также добавили, что "спешат во всем разобраться" и просили немного времени.

"Сейчас мы аннулировали услуги доставки. Поэтому вам необходимо будет только оплатить денежный перевод и комиссию за него. Сориентируйте, пожалуйста, когда именно вам будет удобно получить груз?", - написали представители почты, а затем отметили, что женщина все же получила свою посылку.

В "Новой почте" отреагировали на жалобу (скриншот)