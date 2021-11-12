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Кличко розповів, які у спілкуванні Джонсон, Меркель, Шварценегер

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 15:47
Кличко розповів, які у спілкуванні Джонсон, Меркель, Шварценегер Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Західні політики більш відкриті, ніж українські.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "УДАРу" Віталія Кличка,

"Вони більш прості, біль доступні і відкриті. Можна побачити Ангелу Меркель, яка купує речі в супермаркеті. І це бундесканцлер. З Борисом Джонсоном ми познайомились, коли він був мером Лондона. Для того, щоб бути ближче до людей, він не одну ніч проводив у "ночліжках", з простими людьми, щоб врахувати їх потреби", - заявив Кличко.

Він також розповів про курйозний випадок під час спілкування Борисом Джонсоном, коли той був мером Лондона.

"Я пам’ятаю нашу зустріч. Такий простий. Приїхали до нього в офіс. А він на стільці сидить і розкачується. В один момент "Бах!" і стирчать ноги з-за стола. Він став, таке враження, ніби нічого не сталося. Каже: вибачте, щось там зі стільцем. І починає далі говорити", - пригадав політик.

Лідер "УДАРу" зазначив, що використовує свої міжнародні зв’язки для розвитку України.

"Я вдячний спорту, він дав мені можливість зустрічатись зі світовими зірками, з президентами різних країн. І я роблю все, для того, щоб використовувати цей потенціал на користь нашої країни. Один з гарних прикладів. Ми товаришуємо зі Шварценегером. Він знає, що ми з братом великі його фанати, у мене вся кімната була обклеєна плакатами. Він запитав, що може нам подарувати. Ми кажемо, що нам нічого не потрібно. Але хочемо дітей підтримати, будемо проводити аукціон. І він подарував українським дітям легендарну куртку, в якій знімався у «Термінаторі». Ми продали її за 700 тис. доларів і ці гроші пішли на підтримку дітей. Тобто треба використовувати всі можливості і контакти, які так потрібні нашій країні, залучати інвестиції і увагу. Це важливо для нас", - підсумував Кличко.

Як повідомлялося, раніше в інтерв'ю Дмитру Гордону Кличко розповів про конфлікт із Януковичем під час Революції гідності.

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Віталий Кличко
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