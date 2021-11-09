ru ua
Вт, 09 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Кличко розповів про конфлікт з Януковичем під час Революції гідності

Новость на русском →
Київ, Вівторок 09 листопада 2021 16:30
Кличко розповів про конфлікт з Януковичем під час Революції гідності Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Лідер "УДАРу", чемпіон світу з боксу Віталій Кличко розповів, що на одній із зустрічей з Януковичем під час Революції гідності між ним та тодішнім президентом стався конфлікт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кличка Дмитру Гордону.

За інформацією Гордона, конфлікт виник під час зустрічі, на якій від опозиції були Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок, а владу представляли Янукович, заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов та міністерка юстиції Олена Лукаш. Начебто слова Кличка не сподобалися Януковичу, і він підскочив з крісла і побіг в бік Кличка з кулаками.

"Так, справді, був такий момент. Щодо закінчення демонстрацій жахливий був тиск. Я сказав, що в жодному разі ніхто розходитися не буде. "Якщо ви будете на нас тиснути..." Якісь грубі слова від нього [пішли], я парирував... Він підвівся, почав оббігати [стіл]", - згадує Кличко.

За словами Кличка, Янукович поводився дуже агресивно.

"Я розумів, що в мене іншого виходу не буде, коли до мене Янукович [наблизиться]... А він такий масивний насправді. Трохи, можливо, нижчий за мене, але ще, думаю, важчий". І я вже думав: «Якось президента бити не можна ні в якому разі». Він за кілька метрів зупинився, подивився і зрозумів: "Біс його знає, що на думці в цього боксера". Повернувся на місце", - згадує лідер "УДАРу".

На запитання журналіста, як би відреагував чемпіон світу із боксу, якби кулак занісся над його обличчям, Віталій Кличко відповів, що впевнений у своїй реакції.

"Я нікого не бив за межами рингу. І дуже сподіваюся, що ніколи цього не станеться. У мене дуже хороша реакція. Максимум, що вийшло б у Віктора Федоровича, - це помахати повітрям. Влучити - ніколи б не влучив", - переконаний Кличко.

Повне інтерв'ю з Кличком дивіться сьогодні о 18.00 на YouTube-каналі "В гостях у Гордона".

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко
NEWS
Кузін: про бустерну вакцинацію від COVID для всіх охочих мова поки не йде
Кузін: про бустерну вакцинацію від COVID для всіх охочих мова поки не йде
DAILY
Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС