Кличко розповів про конфлікт з Януковичем під час Революції гідності

Лідер "УДАРу", чемпіон світу з боксу Віталій Кличко розповів, що на одній із зустрічей з Януковичем під час Революції гідності між ним та тодішнім президентом стався конфлікт.

За інформацією Гордона, конфлікт виник під час зустрічі, на якій від опозиції були Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок, а владу представляли Янукович, заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов та міністерка юстиції Олена Лукаш. Начебто слова Кличка не сподобалися Януковичу, і він підскочив з крісла і побіг в бік Кличка з кулаками.

"Так, справді, був такий момент. Щодо закінчення демонстрацій жахливий був тиск. Я сказав, що в жодному разі ніхто розходитися не буде. "Якщо ви будете на нас тиснути..." Якісь грубі слова від нього [пішли], я парирував... Він підвівся, почав оббігати [стіл]", - згадує Кличко.

За словами Кличка, Янукович поводився дуже агресивно.

"Я розумів, що в мене іншого виходу не буде, коли до мене Янукович [наблизиться]... А він такий масивний насправді. Трохи, можливо, нижчий за мене, але ще, думаю, важчий". І я вже думав: «Якось президента бити не можна ні в якому разі». Він за кілька метрів зупинився, подивився і зрозумів: "Біс його знає, що на думці в цього боксера". Повернувся на місце", - згадує лідер "УДАРу".

На запитання журналіста, як би відреагував чемпіон світу із боксу, якби кулак занісся над його обличчям, Віталій Кличко відповів, що впевнений у своїй реакції.

"Я нікого не бив за межами рингу. І дуже сподіваюся, що ніколи цього не станеться. У мене дуже хороша реакція. Максимум, що вийшло б у Віктора Федоровича, - це помахати повітрям. Влучити - ніколи б не влучив", - переконаний Кличко.