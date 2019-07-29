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Кличко проти Ф'юрі: з'явилися шокуючі подробиці бою

STYLERЖиття    29.07.2019 - 12:14
Кличко проти Ф'юрі: з'явилися шокуючі подробиці бою
Бій Володимира Кличка проти Тайсона Ф'юрі (фото: Getty Images)

Бій Володимира Кличка проти Тайсона Ф'юрі міг би не відбутися

Володимир Кличко провів бій проти Тайсона Ф'юрі 28 листопада 2015 року, але тільки зараз стало відомо, що цього поєдинку могло і не бути, якби подробиці бою з'явилися раніше. Про це розповів колишній менеджер українського боксера Бернд Бенте російському виданню.

Бенте зазначив, що Британська боксерська контрольна рада BBBofC і антидопінгова організація UKAD знали про позитивну допінг-пробу Ф'юрі після бою з Хаммером, але нічого не повідомили про цей інцидент команді Кличка або боксерським федераціям.

Кличко проти Ф'юрі: з'явилися шокуючі подробиці бою

Бій Володимира Кличка проти Тайсона Ф'юрі (фото: Getty Images)

Екс-менеджер Кличко підкреслив, що якби команда боксера дізналася про це заздалегідь, то наполягала на тестуванні антидопінгової організації VADA перед поєдинком між важковаговиками.

Повний бій Володимира Кличка проти Тайсона Ф'юрі (відео: YouTube/Lom)

Нагадаємо, що бій Володимира Кличка і Тайсона Ф'юрі тривав усі 12 раундів. При цьому судді одноголосно віддали перемогу британо-ірландському важкоатлету. Після програного поєдинку Кличко втратив чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Цікаві моменти бою Володимира Кличка проти Тайсона Ф'юрі (відео: YouTube/Sport Total)

Варто зазначити, що Бернд Бенте згадав про бій Кличко після інциденту з британським важковаговиком Ділліаном Вайтом, який завоював пояс чемпіона світу за версією WBC, але може втратити його через допінг-скандал.

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Кличко дізнався про побиття своєї колишньої коханої Хайден Панеттьєрі, яка народила йому дочку, і прийшов в лють.

Ми також писали про те, що Хайден Панеттьєрі не спілкується зі своєю дочкою, яка живе з Кличком в Україні.

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