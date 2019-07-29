Кличко против Фьюри: появились шокирующие подробности боя

Бой Владимира Кличко против Тайсона Фьюри (фото: Getty Images)

Бой Владимира Кличко против Тайсона Фьюри мог бы не состояться

Владимир Кличко провел бой против Тайсона Фьюри 28 ноября 2015 года, но только сейчас стало известно, что этого поединка могло и не быть, если бы подробности боя появились раньше. Об этом рассказал бывший менеджер украинского боксера Бернд Бенте российскому изданию.

Бенте отметил, что Британский боксерский контрольный совет BBBofC и антидопинговая организация UKAD знали о положительной допинг-пробе Фьюри после боя с Хаммером, но ничего не сообщили об этом инциденте команде Кличко или боксерским федерациям.

Бой Владимира Кличко против Тайсона Фьюри (фото: Getty Images)

Экс-менеджер Кличко подчеркнул, что если бы команда боксера узнала об этом заранее, то настаивала на тестировании антидопинговой организации VADA перед поединком между тяжеловесами.

Полный бой Владимира Кличко против Тайсона Фьюри (видео: YouTube/Lom)

Напомним, что бой Владимира Кличко и Тайсона Фьюри продолжался все 12 раундов. При этом судьи единогласно отдали победу британо-ирландскому тяжеловесу. После проигранного поединка Кличко лишился чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Интересные моменты боя Владимира Кличко против Тайсона Фьюри (видео: YouTube/Total Sport)

Стоит отметить, что Бернд Бенте вспомнил о бое Кличко после инцидента с британским тяжеловесом Диллианом Уайтом, который завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC, но может лишится его из-за допинг-скандала.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Кличко узнал об избиении своей бывшей возлюбленной Хайден Панеттьери, которая родила ему дочь, и пришел в ярость.

Мы также писали о том, что Хайден Панеттьери не общается со своей дочерью, которая живет с Кличко в Украине.