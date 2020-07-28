Кличко допомагає легендарному боксерові повернуться на ринг: відео з тренування

Володимир Кличко готує Евандера Холіфілда до повернення на ринг (фото: instagram.com/evanderholyfield)

Український екс-боксер допомагає Евандеру Холіфілду повернутися на ринг

Володимир Кличко бере участь у підготовці легендарного американського боксера Евандера Холіфілда до повернення на ринг. На відео видно, як 57-річний екс-чемпіон світу старанно тренується.

У ролику також присутній 44-річний український екс-боксер Володимир Кличко. Холіфілд опублікував відео своєї підготовки в Instagram.

Володимир Кличко готує Евандера Холіфілда до повернення на ринг (відео: instagram.com/evanderholyfield)

"Чемпіони приходять і йдуть, але, щоб бути легендарним, потрібно мати серце", - написав Холіфілд.

У своїх інтерв'ю Холіфілд заявив про те, що тренується не через Майка Тайсона, який планує провести виставковий бій з Роєм Джонсом. При цьому він не знає, чи буде взагалі новий бій з Тайсоном, але зазначив, що все залежить від обставин.

Холіфілд заявив, що почав активні тренування ще до того, як почалися розмови про можливий бій з Тайсоном. Він підкреслив, що намагається зберегти здоров'я і хорошу форму.

Холіфілд зазначив, що у нього на прикметі є кілька потенційних суперників, імена яких він не назвав.

Варто зазначити, що Холіфілд почав професійну кар'єру в напівважкій вазі ще в 1984 році. Свій останній бій він провів у 2011 році, коли йому було 48 років. Тоді він нокаутував в 11 раунді данського боксера Брайана Нільсена.

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