Klavdia Petrivna неожиданно показалась без шляпок и высказалась о Маше Кондратенко

Klavdia Petrivna показалась без маски

Так, артистки презентовали совместный трек "Їде дах". Неожиданный дуэт точно удивит фанов, ведь раньше многие думали, что именно Кондратенко скрывается под маской и поет в образе Клавдии.

Более того, в феврале этого года именно Маша получила награду от "Лірум", которую присудили Петровне за "Дебют года". Клавдия не появилась на сцене, поэтому статуэтку вышла забирать ее коллега.

Клавдия Петровна (коллаж)

"Шутка вышла из-под контроля! Пол года люди действительно считали, что Маша Кондратенко - это и есть Klavdia Petrivna. Маша героически держала оборону от всех желающих узнать, правда ли это. И я благодарна ей за это. Не зря мы - две авантюристки", - высказалась обо всем этом загадочная певица.

"Песня создалась очень легко, в течение пары часов. Наш творческий тандем - это как публичное заявление, что Маша Кондратенко - это Маша, а Klavdia Petrivna - это Клава. Еще сомневаетесь? Можете убедиться во Дворце спорта 30 и 31 августа", - добавила. она.

Примечательно, в клипе есть интересная "пасхалка". Клавдия Петровна, конечно, пела в маске и шляпке. Но есть момент, когда перед камерами окажется Соломия Опрышко - именно ее считают загадочной артисткой.

Соломия Опришко (скриншот)

"Это было просто невероятное приключение, в которое мы с разгона влетели вместе с Клавой. И навели шума в украинском шоу-бизнесе, дай Боже! Весь этот период нам было очень прикольно наблюдать за тем, как люди колеблются и думают - кто такая Маша Кондратенко? Кто такая Klavdia Petrivna? Это один человек или нет?" - рассказала Кондратенко.

"Песня "Їде дах" - обо всем. Об ощущениях людей в наших реалиях, об отношении ко времени, которое летит безумно, о любви. В моем куплете есть слова: "Завжди кінець - це початок нового. Хорошого чи ні - неважливо якого!". Я хочу мотивировать людей слушать себя, заканчивать то, что не нравится, выбирать себя и смело идти вперед навстречу незнакомому", - добавила она.