На кладовищі Хмельницького влаштували кафе та кінозал: все безкоштовно

Чому саме тут

Цікаво те, що на кладовищі ніхто з відомих людей не похований, як, наприклад, на Личаківському у Львові. Люди кажуть, що приходять сюди через особливу спокійну атмосферу.

"Я можу відпочити, тому що в місті зазвичай метушливо, тут така спокійна атмосфера, тому це тільки плюс", – розповів житель Хмельницького Павло Юзвишин.

У кав'ярні музики немає, тут абсолютно відсутній шум.

"Люди спочатку якось заходили, якось спокійно так, а вам тут не моторошно? А як ви взагалі себе тут відчуваєте? Ми типу говоримо, що нам тут добре, що ми звикли, що ми не бачимо нічого страшного в тому, що навколо є кладовище", – розповідає засновниця кав'ярні Вероніка Франчук.

Все безкоштовно

Зазначається, що на кладовище приходять і студенти. За їхніми словами, це ідеальне місце для"дистанціонки".

"Тут є інтернет, так, найголовніше, тут є вай-фай, так що дуже добре, тому що вдома нудно один з одним, один сидиш, не цікаво", – зазначає мешканка Хмельницького Катерина брила.

Дозвілля на кладовищі-безкоштовне. Навіть кава фінансується з приходу. За напій немає фіксованої ціни-люди дають, скільки можуть.