Киевстар обратился к украинцам с важной информацией, которая поможет им уберечь деньги

Что нужно знать о мошеннической схеме

"Представьте, вам звонят по телефону с неизвестного номера, представляясь сотрудником оператора. Собеседник предлагает получить дополнительные услуги, переключиться на лучший стандарт связи и т. д. Для этого вас просят назвать код из предварительно отправленного SMS или последние цифры номера, с которого вам через минуту звонят. Так поступают только мошенники", - предостерегают украинцев в компании Киевстар.

В компании подчеркнули, что их операторы никогда не звонят по телефону абонентам с просьбой назвать персональные данные, коды из SMS-сообщений, данные банковской карты или пароли.

Если вы получили подобный вызов:

немедленно кладите трубку

не называйте одноразовые пароли из SMS

не сообщайте данные о входящих звонках незнакомцам

если к вам обратились в мессенджерах, прекратите общение

позвоните на нашу горячую линию и сообщите номер мошенника

"Будьте бдительны и заботьтесь о своей безопасности", - говорят в Киевстаре.

Операторы Киевстара не звонят своим клиентам (фото: facebook.com/kyivstar)

Как действует мошенническая схема

Эту схему применяют мошенники, прикрываясь и другими мобильными операторами. Так, в сентябре 2023 года у жительницы Чернигова злоумышленники украли со счетов 51 тыс. гривен. Они позвонили по телефону и сообщили, что в городе будут технические проблемы со связью, и если она хочет перейти в режим роуминга, то нужно назвать код из СМС-сообщения. Это дало доступ к банковскому счету женщины.

Эксперты отмечают, что злоумышленники могут придумывать разные правдоподобные истории. Но если вас действительно заинтересовала информация, которую они озвучили, лучше завершить телефонный разговор и проверить информацию на сайте оператора или самостоятельно позвонить в службу поддержки.