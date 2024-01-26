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Киевстар обратился к украинцам с важной информацией, которая поможет им уберечь деньги

Киевстар предупреждает украинцев о телефонных мошенниках (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

Киевстар предостерегает своих абонементов от звонков мошенников, которые представляются операторами компании и пытаются выведать персональные данные, чтобы получить доступ к банковским счетам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Киевстара в Facebook.

Что нужно знать о мошеннической схеме

"Представьте, вам звонят по телефону с неизвестного номера, представляясь сотрудником оператора. Собеседник предлагает получить дополнительные услуги, переключиться на лучший стандарт связи и т. д. Для этого вас просят назвать код из предварительно отправленного SMS или последние цифры номера, с которого вам через минуту звонят. Так поступают только мошенники", - предостерегают украинцев в компании Киевстар.

В компании подчеркнули, что их операторы никогда не звонят по телефону абонентам с просьбой назвать персональные данные, коды из SMS-сообщений, данные банковской карты или пароли.

Если вы получили подобный вызов:

  • немедленно кладите трубку
  • не называйте одноразовые пароли из SMS
  • не сообщайте данные о входящих звонках незнакомцам
  • если к вам обратились в мессенджерах, прекратите общение
  • позвоните на нашу горячую линию и сообщите номер мошенника

"Будьте бдительны и заботьтесь о своей безопасности", - говорят в Киевстаре.

Операторы Киевстара не звонят своим клиентам (фото: facebook.com/kyivstar)

Как действует мошенническая схема

Эту схему применяют мошенники, прикрываясь и другими мобильными операторами. Так, в сентябре 2023 года у жительницы Чернигова злоумышленники украли со счетов 51 тыс. гривен. Они позвонили по телефону и сообщили, что в городе будут технические проблемы со связью, и если она хочет перейти в режим роуминга, то нужно назвать код из СМС-сообщения. Это дало доступ к банковскому счету женщины.

Эксперты отмечают, что злоумышленники могут придумывать разные правдоподобные истории. Но если вас действительно заинтересовала информация, которую они озвучили, лучше завершить телефонный разговор и проверить информацию на сайте оператора или самостоятельно позвонить в службу поддержки.

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Киевстаршахраїмошенническая схема