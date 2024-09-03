“Киевстар” изменяет условия: важная услуга станет платной

Что такое услуга "Сообщить мне" и почему она была популярна?

Услуга "Сообщить мне" позволяла абонентам “Киевстар” бесплатно получать SMS-уведомления о завершении разговора другого абонента. Это было особенно удобно в ситуациях, когда абонент был недоступен, и звонящий хотел связаться с ним позже.

Благодаря этой услуге многие пользователи могли оперативно перезванивать и не терять время на ожидание.

Почему “Киевстар” решил сделать услугу платной?

Компания объясняет свое решение текущей экономической ситуацией и энергетическим кризисом в стране. По словам представителей Киевстар, переход на платную модель является вынужденным шагом, направленным на оптимизацию затрат и обеспечение стабильности работы сети.

Кроме того, с 1 сентября обновятся некоторые архивные тарифные планы с повышением стоимости, но с расширением услуг для абонентов.

Что представляет собой новая услуга "На связи"?

Вместо бесплатных SMS-уведомлений, абонентам будет предложена новая услуга "На связи". Стоимость этой услуги составит 0,33 гривен в день для подписчиков или 10 гривен в месяц для контрактных пользователей.

Функционально она будет похожа на предыдущую услугу, позволяя получать уведомления о завершении разговора. Однако, ключевое отличие заключается в том, что за нее необходимо будет платить.