"Киевстар" сталл крупнейшим иностранным инвестором за время полномасштабной войны, - эксперт

Заявленные инвестиции на следующие 2-3 года свидетельствуют о хорошем прогнозе развития украинской экономики, ведь вложения имеют наибольший потенциал, когда ситуация уже достигла апогея, а значит, скоро начнется восстановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook исполнительного директора и соучредителя аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолия Амелина.

Эксперт подчеркнул, что, как правило, фондовые рынки показывают, как будет развиваться ситуация в экономике в следующие полгода.

"К сожалению, в Украине нет фондового рынка. Мы не можем опираться на рыночные индексы, но мы можем оценивать заметное оживление рынка инвестиций", – написал Амелин.

При этом эксперт отметил, что инвестиции любят предсказуемость, поэтому инвесторы находятся всегда на шаге впереди ожидаемых процессов. Также они начинают вкладывать деньги, когда оценивают, что ситуация "достигла дна". Именно в этот период инвестиции обладают наибольшим потенциалом. И это хороший признак обновления экономики.

Исполнительный директор "Украинского института будущего" подсчитал, что за 2022-2023 годы международные инвестиции в Украину составляли 1,7 млрд долларов. В прошлом году общая сумма 115 сделок слияния-поглощения достигла около 500 млн долларов.

Среди крупных вкладчиков в украинскую экономику эксперт назвал "Метинвест", который в течение 2022-2023 годов инвестировал около 600 млн долларов. А принадлежащая VEON компания "Киевстар" за этот период стала одним из крупнейших иностранных инвесторов Украины с капитальными вложениями в размере 350 млн долларов.

Впрочем, 2024 уже превысил эти показатели. К примеру, "Киевстар" сообщил об инвестициях 1 млрд долларов в восстановление цифровой инфраструктуры до 2027 года. Крупнейшей сделкой с начала вторжения станет продажа lifecell за 525 млн долларов. При этом объединенная "Датагруп-Volia" и lifecell дополнительно инвестируют в Украину 1,5 млрд долларов.

"В совокупности ожидаются заявленные инвестиции в следующие 2-3 года в сумме не менее 3 млрд долларов. И это уже очень показательно по оценке инвесторами перспектив Украины. И что инвестировать не так страшно. Они что-то знают?" - подытожил Амелин.