Мост Метро в Киеве могут закрыть: что известно

Витренко говорит, что мост Метро находится в аварийном состоянии, по меньшей мере, два года, однако бюджет на проведение капитального ремонта заложили только в этом году.

"Если покажет экспертиза, что мост метро нужно будет закрывать, сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации, на создание соответствующих поисковых работ и если будет подтверждено, что он есть аварийно опасным, то, к сожалению, будет требование закрыть этот мост, соединяющий два берега", - объяснил чиновник.

В то же время он отмечает, такой сценарий чуть ли не катастрофичен для Киева, где и так не хватает мостов для транспортного сообщения.

"Это стратегические объекты для передвижения не только граждан. У нас в стране военное положение, которое связано с определенными ограничениями и необходимостью ресурсного обеспечения деятельности Сил обороны. Поэтому это страшное событие, которое может произойти в любой момент", - признал Витренко.

Ранее глава "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский сказал, что, несмотря на важность ремонта на мосту, на метрополитен это никак не повлияет.

"Мост Метро, действительно, находится в очень тяжелом, как говорится, "уставшем" состоянии. Он нуждается в капитальном ремонте. Но ничего критического со стороны метрополитена там не происходит. Мы регулярно проводим обследование наших путей специальными путеизмерительными машинами. То есть это не визуальный осмотр, а осмотр с помощью специальной техники", - объяснил он.