Киевляне сказали, какая сумма может обеспечить комфортную жизнь в столице (видео)

Жизнь в столице достаточно дорогая, особенно, когда приходится снимать жилье и жить одному только на свой доход.

О том, какая сумма была бы комфортной для киевлян, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -опрос на странице блогера UA Bagata.

Киевляне назвали комфортную сумму для проживания в столице

Каждый киевлянин, конечно, живет по-разному, но это напрямую зависит от уровня зарплаты, но большинство хочет жить лучше, поскольку цены растут, аренда жилья также не стоит на месте и все это заставляет людей искать комфорт.

А комфорт, конечно, деньги, благодаря им можно хорошо питаться, снимать квартиру в хорошем районе Киева и закрывать все свои базовые потребности и все свои пожелания, или хотя бы часть.

Жители столицы ответили, какая сумма может обеспечить комфортное проживание в столице:

"Где-то десять тысяч долларов, для комфортного проживания. Это с арендой жилья, это с оплатой всех-всех коммунальных, продукты, питание, косметика, домашние животные, это все-все - супер комфортно было бы"

"Думаю, где-то тысяча долларов, а то и больше, это кто как живет. Вот, на собачку нужно тратить минимум десять тысяч гривен. А так, для комфортного проживания, я считаю, нужно где-то полторы тысячи долларов"

"Ну я думаю, что наверняка более 20 тысяч гривен, а тридцать тысяч – это с арендой жилья"

"Ну полторы тысячи евро - этого достаточно".

Как видим, каждый из опрошенных называет примерно одну и ту же сумму и она не маленькая, потому что и цены на все растут и запросы людей тоже.