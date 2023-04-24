Киевляне раскритиковали борьбу коммунальщиков с весенней травой: фото до и после скашивания

В Киеве работники коммунальной сферы активно борются на лужайках с апрельской травой и дикорастущими цветами, что после обильных дождей и на фоне потепления быстро дали в рост, и моментально озеленили город. При этом не все жители столицы рады таким действиям.

Как выглядели лужайки до кошения травы, и что стало с ними после, показал киевлянин Александр Соколенко в своем Facebook .

"Каждый год одно и то же. Голосеевский проспект, проспект Лобановского. С самого утра десятки коммунальщиков с газонокосилками упорно "выгрызают" первую весеннюю траву", - возмущается житель столицы.

При этом мужчина высказывает удивление таким традиционным процедурам, сомневается в их целесообразности.

"Зачем? В чем смысл этой ежедневной борьбы, оплаченной на средства налогоплательщиков? В чем преимущество растрескавшейся на солнце сухой земли над травой?" - пишет пан Александр.

В Киеве коммунальщики косят свежую траву на лужайках города (фото: facebook.com/oleksandr.sokolenko)

Киевлянин считает, что коммунальщики могли бы сконцентрировать усилия на решении других проблем в городе: в частности на дорожных работах, на реконструкции трамвайных линий и прочее.

"Везде разбиты дороги, на ремонт которых в городском бюджете не предусмотрены средства. Но всегда есть деньги на борьбу с травой или на вывоз опавших листьев, в чем нет ни смысла, ни пользы", - подчеркивает он.

Также Соколенко опубликовал видео, как на проспекте Лобановского "продолжается ожесточенная война киевских коммунальщиков с травой и первыми весенними цветами".

"Трава и цветы - величайшее зло настоящего!" - с сарказмом отмечает он.

Видео: в Киеве в Голосеевском районе коммунальщики с газонокосилкой борются с весенней травой

Напомним, что прошлым летом жители столицы зарегистрировали электронную петицию на сайте Киевского городского совета с инициативой прекратить кошение травы. Впрочем, как видно, это ни к чему не привело.